23 בפברואר 2026. מכבי נתניה מתרסקת עם 8:2 בידי בית"ר ירושלים. התבוסה הזו לא יצאה לרוני לוי מהראש. לוי שועל ותיק לומד מהר. כחובב שחמט הוא יודע להגיב. הוא חרש שבוע שלם את משחקי בית"ר באירופה. זיהה חולשות. ידע שלהרוויח את הכדור באמצע המגרש ולצאת הכי מהר קדימה ינצחו לו את המשחק. זה לא היה רחוק מ-2:8 הפעם לטובת נתניה, אם השחקנים של לוי יותר מדויקים ואלמלא יום מצוין של מיגל סילבה. בסוף נגמר 1:4.

גדולה של מאמן היא למקסם את התפוקה של הסגל שלו. אין ספק שדולב חזיזה ועוז בילו שחקנים מצוינים. הבעיה שבילו לא מככב היום אצל הגדולות וחזיזה שוחרר ממכבי חיפה כי שניהם עושים הכל חוץ מלהביא פרנסה. לוי יושב להם על הצוואר באימונים כדי שישחקו כדורגל תכליתי. ישחררו מהר את הכדור וייכנסו לאיזורים המסוכנים. שניהם עשו אתמול בבלומפילד מה שרצו משום שהם חתרו למגע וחיפשו להביא פרנסה.

גלריה שחקני מכבי נתניה חוגגים ( צילום: עוז מועלם )

חזיזה ובילו הם מטאפורית עליית המדרגה שלוי מחפש לגרום בנתניה. להפסיק להיות מועדון סימפטי שחי על העבר ותמיד נמצא ליד ובערך. לוי גדל בנתניה בימים שבהם זו הייתה ליגה שלה ומתחת עוד 15 קבוצות. באליפות האחרונה ב-1983 הוא היה בן 18. הוא יודע שלנתניה הנוכחית סיכוי אפסי לזכות בתואר אבל רוצה להטמיע פה DNA של קבוצה ווינרית כמו זו שהחל בה את הקריירה עם שלום תקווה ויגאל מנחם, שהמשיכה את דרכם של עודד מכנס, בני לם ודוד לביא.

לנתניה יש כנראה היום את החלוץ הטוב בישראל - מתיאס דאבו - שסיים עם שלושער ויכול היה לכבוש עוד. דאבו חוזר על ידי קבוצות ברומניה בקיץ שהציעו עבורו שני מיליון אירו. רוס קסטין גיחך על ההצעה הזו. בפגישה בארה"ב בין לוי לקסטין סוכם שדאבו לא ישוחרר אלא אם תהיה הצעה של 3.5 מיליון אירו ויותר. זה שינוי מרענן בנתניה, שהיסטורית כל שחקן שפרץ בה נמכר לקבוצה בכירה בישראל או בחו"ל.

העובדה שקסטין הטיל וטו על אפשרות לשחרורם של דאבו, בילו, מאור לוי וזערורה, שלא שיחק אתמול, היא בשורה אדירה לנתניה, כמו גם הבחירה של חזיזה להגיע.

החלוץ הטוב בליגה? מתיאס דאבו ( צילום: עוז מועלם )

רוני לוי ( צילום: עוז מועלם )

לוי התייחס אתמול לסגל הצעיר של הקבוצה: "מהרגע הראשון רצינו לגרום לכולם להבין שאנחנו קבוצה אחרת. אנחנו עדיין חסרים מאוד מבחינת סגל השחקנים. בני פלדמן רק בן 19, ירין אבוחצירה בן 16. נצטרך לצרף שחקנים נוספים כדי להצליח".