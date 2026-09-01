המחליף של קינגס קאנגווה? הפועל באר-שבע סיכמה את התנאים עם קשר נוריץ' סיטי, פורסון אמנקווה, שאמור לנחות מחר בארץ ולחתום על חוזה אצל האלופה.
השחקן בן ה-23, שמשחק בשנתיים האחרונות בקבוצה מהצ'מפיונשיפ, אמור למלא את החלל שהותיר הקשר הזמבי, שמוקדם יותר הקיץ עזב לפנאתינייקוס היוונית.
אמנקווה החל את הקריירה ב-WAFA מליגת העל הגאנאית, במדיה ערך 16 הופעות ליגה והבקיע שער אחד. בחלון ההעברות של חורף 2021 עבר לרד בול זלצבורג מהבונדסליגה האוסטרית. הוא עבר לנוריץ' בקיץ 2024 תמורת 5 מיליון אירו, במדיה כבש ארבעה שערים ובישל ארבעה ב-44 הופעות.
ההחתמה הצפויה מצטרפת לחיזוק נוסף שאמורה לרשום הפועל באר שבע היום, כשתצרף לשורותיה את חלוצה של עירוני קריית שמונה, אדריאן אוגריסה.
מדובר במהלך מפתיע מאוד, שכן האלופה כלל לא תכננה לצרף חלוץ, בטח לא זר בכיר שכיכב בעונה שעברה בליגת העל. המציאות בה באר שבע לא הצליחה לצרף זרים, לפחות עד עתה, בעמדות שהיא כן שאפה, גרמה לה ללכת על המהלך הנוצץ.