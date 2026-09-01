המחליף של קינגס קאנגווה? הפועל באר-שבע סיכמה את התנאים עם קשר נוריץ' סיטי, פורסון אמנקווה, שאמור לנחות מחר בארץ ולחתום על חוזה אצל האלופה.

המחליף של קינגס קאנגווה? הפועל באר-שבע סיכמה את התנאים עם קשר נוריץ' סיטי, פורסון אמנקווה, שאמור לנחות מחר בארץ ולחתום על חוזה אצל האלופה.

המחליף של קינגס קאנגווה? הפועל באר-שבע סיכמה את התנאים עם קשר נוריץ' סיטי, פורסון אמנקווה, שאמור לנחות מחר בארץ ולחתום על חוזה אצל האלופה.

אמנקווה החל את הקריירה ב-WAFA מליגת העל הגאנאית, במדיה ערך 16 הופעות ליגה והבקיע שער אחד. בחלון ההעברות של חורף 2021 עבר לרד בול זלצבורג מהבונדסליגה האוסטרית. הוא עבר לנוריץ' בקיץ 2024 תמורת 5 מיליון אירו, במדיה כבש ארבעה שערים ובישל ארבעה ב-44 הופעות.

אמנקווה החל את הקריירה ב-WAFA מליגת העל הגאנאית, במדיה ערך 16 הופעות ליגה והבקיע שער אחד. בחלון ההעברות של חורף 2021 עבר לרד בול זלצבורג מהבונדסליגה האוסטרית. הוא עבר לנוריץ' בקיץ 2024 תמורת 5 מיליון אירו, במדיה כבש ארבעה שערים ובישל ארבעה ב-44 הופעות.

אמנקווה החל את הקריירה ב-WAFA מליגת העל הגאנאית, במדיה ערך 16 הופעות ליגה והבקיע שער אחד. בחלון ההעברות של חורף 2021 עבר לרד בול זלצבורג מהבונדסליגה האוסטרית. הוא עבר לנוריץ' בקיץ 2024 תמורת 5 מיליון אירו, במדיה כבש ארבעה שערים ובישל ארבעה ב-44 הופעות.