אחרי שני משחקים במסגרת הליגה האירופית שבהם אוהדיה לא הורשו להיכנס, הפועל באר-שבע "תארח" ביום חמישי הקרוב את אופי כרתים בהונגריה. עם זאת, היום (שישי) קיבלה האלופה הישראלית בשורה מפתיעה וחיובית, כשנקבע שאוהדיה יוכלו להגיע למשחק החוץ מול בשיקטאש.
ההתמודדות מול הקבוצה הטורקית תיערך בעוד כשלושה שבועות וחצי, ב-26.11, והיא תתקיים בבטומי, גאורגיה (כידוע, קבוצות ישראליות לא מגיעות לטורקיה). כאלף אוהדים של באר-שבע יורשו להיכנס לאצטדיון 'בטומי ארנה' שמכיל 20 אלף מקומות.
עד כה, באר-שבע קיימה שלושה משחקים במסגרת הליגה האירופית, שבמהלכם השיגה נקודה אחת. במחזור הראשון היא סיימה ב-0:0 עם דינמו זאגרב, אך בשני המחזורים שלאחר מכן הפסידה 2:1 לאלקמאר (במשחק שבו אוהדיה לא הורשו להיכנס מטעמי "אבטחה") והובסה 4:0 בידי אוניון סן ז'ילואז (במשחק שנערך בגרמניה ללא קהל).
לפני המשחק הקרוב מול אופי כרתים באירופה, הפועל באר-שבע תארח ביום ראשון את מכבי פ"ת במסגרת המחזור השמיני בליגת העל ותקווה להמשיך במומנטום לאחר ה-2:5 הגדול על מכבי חיפה בסמי עופר ביום שני האחרון.