אחרי שני משחקים במסגרת הליגה האירופית שבהם אוהדיה לא הורשו להיכנס, הפועל באר-שבע "תארח" ביום חמישי הקרוב את אופי כרתים בהונגריה. עם זאת, היום (שישי) קיבלה האלופה הישראלית בשורה מפתיעה וחיובית, כשנקבע שאוהדיה יוכלו להגיע למשחק החוץ מול בשיקטאש.