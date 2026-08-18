בבית"ר ירושלים צפויים לשחרר בקרוב את אייליסון טבראש לאחת מקבוצות ליגת העל, ללא תמורה, זאת מאחר שהקשר לא נמצא בתוכניות של המאמן אלמוג כהן, ולמעשה מעכב מבחינת המועדון החתמה של קשר זר אחר.

לטבארש הייתה הצעה מדינמו בוקרשט הרומנית שלא הבשילה, כשבליגת העל מעוניינות בו מכבי נתניה, הפועל חיפה, הפועל ירושלים ועירוני טבריה. ברגע שתסוכם העזיבה שלו, סגנית האלופה תרצה לצרף קשר 6-8. "יש עוד מה לשפר", אמר שם. "אבל בגדול אנחנו מאוד מרוצים מהסגל שנבנה. הכוונה היא לצרף עוד קשר שיעשה הבדל".

שחקני בית"ר ירושלים, אתמול ( ראובן שוורץ, ONE )

בפעם הרביעית הקיץ בית"ר ירושלים הגיעה לדו קרב פנדלים, במסגרתם הפסידה להפועל ת"א, ניצחה את א.א.ק לרנקה, הפסידה לאוסטריה וינה, ואמש באיצטדיון ברחובות (והפעם בהרכב משני) שוב ניצחה, הפעם את הפועל ר"ג אחרי שנחלצה מפיגור בדקה ה-90 בדרך ל-3:3 דרמטי.

שחקנים בכירים רבים ישבו ביציע, ביניהם ירדן שועה, מיגל סילבה, שון וייסמן, ירדן כהן ובריאן קראבלי, בעוד ששחקני הרכב כמו נאנא אנטווי, דניאל וורקו, נועם מוצ'ה וג'ונבוסקו קאלו פתחו על הספסל. עדיין, בקבוצה מודאגים מהשערים הקלים שספגה מול העולה מהליגה הלאומית, כולל טעות גדולה של שוער המשנה, יהונתן עוזר. שחקנים שקיבלו את הקרדיט כמו נבו שדו, תומר יוספי, טימוטי מוזי, יוג'ין אנסה – לא הציגו יכולת טובה. לעומת זאת, ליאל דרעי היה קרן אור.

"לצערי שוב הגענו לפנדלים", אמר כהן בסיום. "מזל שבליגה אין פנדלים. היה לנו משחק קצבי, הקבוצה שיחקה כדורגל טוב, הרבה שחקנים שלא שיחקו הרבה עד כה קיבלו הזדמנות והגיעו בקצב גבוה. אני לוקח הרבה דברים חיוביים מהמשחק".