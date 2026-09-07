מכבי ת"א הודיעה היום (שני) רשמית על החתמתו של ג'יימס טברנייר. המגן הימני בן ה־34, ששימש כקפטן ריינג'רס, חתם לעונה אחת עם אופציה לעונה נוספת וילבש את החולצה מספר 2.

טברנייר מגיע לקריית שלום לאחר 11 עונות בריינג'רס, שבמהלכן ערך 565 הופעות בכל המסגרות, כבש 144 שערים ובישל 148 נוספים. גם בעונתו האחרונה באייברוקס המשיך להציג מספרים יוצאי דופן עבור שחקן הגנה, עם 14 שערים ושישה בישולים ב־52 הופעות.

גלריה ג'יימס טברנייר חתם במכבי ת"א ( צילום: האתר הרשמי של מכבי ת"א )

לאחר שעבר בהצלחה את הבדיקות הרפואיות וחתם על חוזהו, אמר טברנייר לאתר הרשמי: "זה כבוד גדול להצטרף למועדון עם היסטוריה ומסורת כמכבי תל אביב. להגיע למדינה חדשה ולהכיר תרבות וסביבה שונות זה משהו שתמיד רציתי לעשות במהלך הקריירה, ולכן אני מאוד נרגש לקראת ההזדמנות והאתגר שמחכים לי. שמעתי הרבה על המועדון מקני מילר, על השאיפות, על הרצון לזכות בתארים וכמובן על אוהדי מכבי ועל האווירה שהם מייצרים. אחרי ששיחקתי במשך שנים במועדון גדול, אני יודע עד כמה התמיכה של האוהדים חשובה ועד כמה היא יכולה לתת דחיפה לקבוצה. מכבי הוא מועדון שרוצה לנצח, להיאבק על תארים, וזה בדיוק מה שאתה רוצה כשחקן. אעשה הכל על מנת לעזור למועדון להשיג את המטרות שלו, ואני כבר מחכה להתחיל".

הכירו את ג'יימס טברנייר: המגן שהפך למכונת שערים

החתימה של ג'יימס טברניר במכבי ת"א מכניסה אותו, עוד לפני שעלה על הדשא בבלומפילד, להיכל התהילה של הזרים שהגיעו לכדורגל הישראלי, כאחד השחקנים בעלי הפרופיל הגבוה ביותר ששיחקו בארץ - כיאה לקפטן במשך כמעט עשור במועדון הפאר הסקוטי, גלזגו ריינג'רס, ובעיקר בזכות המספרים האדירים שצבר ועוד מעמדת המגן הימני.

זו לא רק החתמה ענקית בקנה מידה ישראלי, אלא גם כזו שנכנסה לסדר היום התקשורתי באי הבריטי, ועוד בשבוע של נעילת חלון ההעברות. המעבר העלה בעיקר פליאה מדוע בחר טברניר בליגה הישראלית על פני הצעות שקיבל לאחרונה בין היתר מטורקיה וסעודיה, ועל פי דיווחים ישנים יותר גם מאנגליה וצרפת. ספוילר: זה קשור ישירות למאמן קני מילר, ששיחק עמו שלוש שנים בריינג'רס.

ב־BBC ובדיילי רקורד הגדירו את המהלך כמזעזע ובלתי צפוי, כשגם בעמודי האוהדים של ריינג'רס הופתעו מבחירתו של האנגלי, בין היתר כיוון שהגיע מסקוטלנד, שהאווירה בה היא אנטי־ישראלית. האוהדים גם זעמו על ההנהלה שלהם, שלא הציעה למגן להישאר לעונה נוספת.

לכדורגל הישראלי הגיעו בעבר שחקנים עם רזומה מרשים כמו ז'רום לרואה ששיחק בפ.ס.ז', דרק בואטנג שהגיע עם גאנה לשמינית גמר המונדיאל, שוערי נבחרת בריה"מ ויקטור צ'אנוב ושורה אובארוב, או כאלו שהחלו כאן את הקריירה כמו יעקובו איגביני, ג'ובאני רוסו שהגיע מישראל לנבחרת קרואטיה וסרגיי קנדאורוב. אולם אלו היו תקופות אחרות, כיום הכדורגל הישראלי לא מסוגל כלכלית ופוליטית למשוך אליו פרופילים כאלו, ולכן הגעתו של טברניר, למרות שהוא יהיה בעוד חודשיים בן 35, היא סיפור ענק.

"טברניר שמע ממילר כמה זה כיף לגור בישראל וכמה כיף ליהנות מהחיים פה. הם חברים קרובים מגלזגו ולכן זה מה שהכריע - לסיים קריירה בכיף"

רק בעונה האחרונה רשם טברניר 34 הופעות בליגה הסקוטית, בה סיימה ריינג'רס במקום השלישי, וסיפק שמונה שערים וארבעה בישולים. הוא שותף גם בשבעה משחקים בליגה האירופית עם שער אחד, יחד עם ארבעה נוספים במוקדמות ליגת האלופות עם צמדים נגד פנאתינייקוס ופלזן, בעונה בה השתכר 1.6 מיליון ליש"ט. טברניר היה רוצה להישאר לעונת פרישה בגלזגו, אבל המועדון החליט לסיים את הקשר. הוא אפילו לא קיבל את ההזדמנות, בשל פציעה, להיות על הדשא בפרידה מהאוהדים שליוו אותו. וכך הוא חתם לעונה אחת עם אופציה לעונה נוספת בקריית־שלום, אחרי שהגיע כהעברה חופשית.

148 שערים מעמדת המגן

טברניר הוא אייקון באי הבריטי, סמל של ממש בסקוטלנד, בעיקר בזכות המספרים המדהימים שלו מעמדת המגן הימני: 148 שערים ועוד 151 בישולים. לא בכדי הוא שיחק בליגת האלופות ובשיאו הגיע לשווי שוק של עשרה מיליון יורו, אבל לאחר שאיבד את מקומו בהרכב של ריינג'רס בעונה שעברה הוא צנח לחצי מיליון יורו. לשם השוואה, הרכש החדש של הפועל באר־שבע, אמנקווה פורסון, מחזיק בשווי שוק של שלושה מיליון יורו ודגלאס אוואו מהפועל ת"א ב־4.5 מיליון יורו, אבל אף אחד מהם לא מדגדג כרגע את הקריירה של מי שהפך מעמדת המגן לאחד הסקוררים הגדולים בתולדות הליגה הסקוטית, ואף היה מלך השערים של הליגה האירופית.

לפני כחודש שמו של טברניר עלה במכבי ת"א כאפשרות להבאתו, כשמי שהתגייס למשימה היה המאמן מילר ששיחק עמו במשך שלוש שנים, וסיפר בעבר כי מדובר בשחקן אגרסיבי מאוד עם אופי ומהירות. "הוא שמע ממילר כמה זה כיף לגור בישראל וכמה כיף ליהנות מהחיים פה. הם חברים קרובים מגלזגו ולכן זה מה שהכריע - לסיים קריירה בכיף", סיפרו גורמים המעורים בעסקה.

טברניר, יליד ברדפורד שגדל במחלקת הנוער של לידס, החל את הקריירה כמושאל לקבוצות בליגות הנמוכות, אך טיפס במעלה הליגות עד שהגיע לריינג'רס ב־2015, קיבל בהמשך מסטיבן ג'רארד את סרט הקפטן וסיפק בכל עונה מספרים מדהימים. לצד זה הוא קיבל ביקורות דווקא על משחק ההגנה שלו, בטח תחת השליטה של סלטיק בסקוטלנד, כשמבחינתו ההגנה הטובה ביותר הייתה ההתקפה. אלו לא רק המספרים, שחלק גדול מהם הגיע בפנדלים; יש לו גם התמחות יוצאת דופן בבעיטות חופשיות, הגבהות אדירות ממצבים נייחים שמייצרות שערים בטוחים, ומהירות היסטרית גם בגילו הנוכחי.

ג'יימס טברנייר ( צילום: GettyImages )