קיץ לא שקט עובר על עירוני טבריה, שהודיעה הבוקר (שני) על מינויו של אלון זיו לתפקיד מאמן הקבוצה. "מוטי קריספיל וזיו יובילו יחד את הצוות המקצועי", נכתב בהודעת המועדון. "השניים יעבדו בשיתוף פעולה מלא, תוך אחריות משותפת על ניהול המערך המקצועי וקבלת ההחלטות המקצועיות של הקבוצה".
"המועדון מעניק למוטי ולאלון את מלוא האמון ובטוח כי העבודה המשותפת, המחויבות והניסיון של השניים יסייעו לקבוצה בהמשך הדרך".
עירוני טבריה תפתח את העונה בשבת הקרובה (20:00), במשחק בית מול הפועל פ"ת. זכר לפרשת החוזים הכפולים, תפתח הקבוצה הצפונית את העונה עם מינוס 6 נקודות במאזנה. המאמן אלירן חודדה, שהוביל את הקבוצה לעלייה לליגת העל ולשנתיים נהדרות בליגה הבכירה - מושעה וצפוי לספוג עונש כבד בעקבות פרשת העירויים. מוטי קריספיל שימש לאורך התקופה האחרונה כמאמן מחליף.