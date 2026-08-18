קיץ לא שקט עובר על עירוני טבריה, שהודיעה הבוקר (שני) על מינויו של אלון זיו לתפקיד מאמן הקבוצה. "מוטי קריספיל וזיו יובילו יחד את הצוות המקצועי", נכתב בהודעת המועדון. "השניים יעבדו בשיתוף פעולה מלא, תוך אחריות משותפת על ניהול המערך המקצועי וקבלת ההחלטות המקצועיות של הקבוצה".