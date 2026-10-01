המחאה המדוברת נערכת שעה קלה לקראת המשחק הביתי של אירלנד נגד אוסטריה במסגרת המחזור השלישי בליגת האומות (בית 3, דרג 2). גם הקהל המקומי מתכנן להעביר מסר לשחקנים הירוקים, להחרים את המשחק הקרוב נגד הכחולים-לבנים.

המחאה המדוברת נערכת שעה קלה לקראת המשחק הביתי של אירלנד נגד אוסטריה במסגרת המחזור השלישי בליגת האומות (בית 3, דרג 2). גם הקהל המקומי מתכנן להעביר מסר לשחקנים הירוקים, להחרים את המשחק הקרוב נגד הכחולים-לבנים.

המחאה המדוברת נערכת שעה קלה לקראת המשחק הביתי של אירלנד נגד אוסטריה במסגרת המחזור השלישי בליגת האומות (בית 3, דרג 2). גם הקהל המקומי מתכנן להעביר מסר לשחקנים הירוקים, להחרים את המשחק הקרוב נגד הכחולים-לבנים.