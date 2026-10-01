עשרות מפגינים פרו-פלסטינים הגיעו הערב (חמישי) סמוך לאצטדיון אביבה בדבלין וקראו לנבחרת אירלנד להחרים את המשחק הקרוב מול ישראל (ראשון, 21:45), שיתקיים בסרביה ללא קהל.
המחאה המדוברת נערכת שעה קלה לקראת המשחק הביתי של אירלנד נגד אוסטריה במסגרת המחזור השלישי בליגת האומות (בית 3, דרג 2). גם הקהל המקומי מתכנן להעביר מסר לשחקנים הירוקים, להחרים את המשחק הקרוב נגד הכחולים-לבנים.
ההפגנה היא חלק מקמפיין "Stop the Game", על רקע המלחמה בעזה. אירלנד כבר שיחקה נגד ישראל ביום ראשון האחרון וניצחה 0:3 במשחק שנערך בדברצן שבהונגריה, וערער את מעמדו של המאמן רן בן שמעון. השתיים אמורות להיפגש שוב ביום ראשון הקרוב בבאצ'קה טופולה שבסרביה. יש לציין, כי למרות העובדה שאירלנד גברה על ישראל, במדינה התמקדו השבוע בעיקר בהחלטה של הנבחרת לקיים את המשחק ובפחות בחגיגות הניצחון.
המשחק השני היה אמור להיערך באירלנד, אולם התאחדות הכדורגל האירית (FAI) החליטה להעביר אותו למגרש נייטרלי ולקיים אותו ללא קהל. הנימוק הרשמי הוא "אתגרים תפעוליים" אולם ההחלטה היא תוצר של מחאה באירלנד, כאשר בשיאה שוער הנבחרת השני, גאווין באזונו, הודיעה בשבת שעברה שלא ייקח חלק במשחק הראשון בין הנבחרות מטעמי מצפון.
מפגן נוסף אורגן על ידי הקמפיין האירי-פלסטיני לסולידריות (IPSC), שתכנן הפגנה באזורים הסמוכים לאצטדיון במהלך השעה שלפני שריקת הפתיחה במשחק מול אוסטריה נגד מה שהם מכנים, "משחקי הבושה". לטענתם, "המסר להתאחדות האירית ולממשלה הוא ברור - הרוב המוחלט של העם האירי מתנגד למשחקים הללו".