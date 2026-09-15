"חשוב לנצח, חשוב לקבל ביטחון", אמר המאמן ברק בכר. "לפני חודש וחצי הפסדנו פה 3:0 לקריית שמונה וזה היה נראה זוועה, מאז עשינו איזושהי דרך והשחקנים החדשים לאט-לאט מתחברים. שוב, אני לא אומר שהכל מושלם, היו הרבה דברים שלא הייתי מרוצה היום: מבחינת הנעת כדור, סבלנות וקבלת החלטות, אבל זה משהו שאפשר לתקן. ראינו את פדרו ברזאו שהוסיף לנו באמת איכות שקצת חסרה לנו, הוא הוסיף המון, אבל גם אחרים יצטרכו לתת יותר. לגבי חיזוק, אנחנו מנסים לבדוק מה אפשר לעשות, ואם לא - נלך עם מה שיש ונוציא את המקסימום"