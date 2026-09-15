אחרי ניצחון שני ברציפות ושלישי בארבעה מחזורים, במכבי חיפה סוף סוף מחייכים. הניצחון אמש (שני) 0:4 על עירוני קריית-שמונה מציב את הירוקים במקום השני בליגת העל, במרחק שלוש נקודות מהפסגה ומכבי ת"א.
מעבר לשלוש הנקודות החשובות, במכבי חיפה בעיקר מרוצים מהיכולת של הקבוצה, כאשר הרכש החדש, פדרו ברזאו, שכבש (56) ובישל (לאיתן אזולאי 40), הציג ערב נהדר שהפיח תקווה בקרב 6,000 האוהדים שהגיעו לאצטדיון בנתניה. נייג'ל לונוויק, שרשם שני בישולים (56, 66 לנעם שטייפמן) וצונאמי (86) שכבש זכו בשבחים.
בעקבות היכולת שהציגו הזרים, ליאור רפאלוב, שספג המון ביקורת מאז פתיחת העונה על בניית הסגל, זכה סוף סוף לנחת רוח. "הספידו אותנו מוקדם מדי", אמר גורם במועדון. "עוד לפני שהעונה התחילה היו כאלה שלא ספרו אותנו. ליאור הביא לפה זרים איכותיים שמתגלים ככוכבים, ברוניניו פשוט אדיר, ברזאו הוכיח אתמול שהוא שחקן איכותי מאוד נייג'ל וצונאמי השתיקו את המבקרים ואין ספק שליאור בדרך הנכונה".
"חשוב לנצח, חשוב לקבל ביטחון", אמר המאמן ברק בכר. "לפני חודש וחצי הפסדנו פה 3:0 לקריית שמונה וזה היה נראה זוועה, מאז עשינו איזושהי דרך והשחקנים החדשים לאט-לאט מתחברים. שוב, אני לא אומר שהכל מושלם, היו הרבה דברים שלא הייתי מרוצה היום: מבחינת הנעת כדור, סבלנות וקבלת החלטות, אבל זה משהו שאפשר לתקן. ראינו את פדרו ברזאו שהוסיף לנו באמת איכות שקצת חסרה לנו, הוא הוסיף המון, אבל גם אחרים יצטרכו לתת יותר. לגבי חיזוק, אנחנו מנסים לבדוק מה אפשר לעשות, ואם לא - נלך עם מה שיש ונוציא את המקסימום"
"כדורגל מבוסס על מומנטום", המשיך המאמן' שבמחזור הקרוב (20:00, שבת, סמי עופר) מצפה לו ולשחקניו עירוני טבריה. "המטרה שלנו היא לצבור כמה שיותר ניצחונות, גם אם זה על חשבון יכולת, כדי להחזיר פה את הטירוף ואת מה שאפיין אותנו בשנים היפות".