טיסתה של הפועל באר-שבע חזרה לישראל מבאטומי שבגאורגיה לישראל בשל תנאי מזג האוויר הסוער, ולא מן הנמנע שחזרת הקבוצה לארץ תידחה ביממה. שחקני הקבוצה, אנשי הצוות וגם האוהדים תקועים כבר למעלה מארבע שעות במטוס בשדה התעופה בבאטומי ומחכים שתנאי מזג האוויר יאפשרו את ההמראה ארצה.
באר-שבע נמצאת בגאורגיה בשל משחקה של הקבוצה אתמול (חמישי) במסגרת הליגה האירופית נגד בשיקטאש הטורקית שהסתיים בניצחון 1:2 לטורקים. המשחק, שהיה אמור להיערך בטורקיה, אך הועבר לבאטומי בשל המתיחות בין טורקיה לישראל, נערך באווירה עוינת ואף הופסק לחצי שעה בשל עימותים אלימים בין כוחות האבטחה והמשטרה המקומיים לאוהדי בשיקטאש.
בהפועל באר-שבע חוששים שאם הטיסה ארצה תמשיך להידחות עוד זמן רב, זה יפגע בהכנות הקבוצה למשחק החוץ מול מכבי נתניה ביום שני הקרוב במסגרת המחזור ה-11 בליגת העל.