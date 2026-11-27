טיסתה של הפועל באר-שבע חזרה לישראל מבאטומי שבגאורגיה לישראל בשל תנאי מזג האוויר הסוער, ולא מן הנמנע שחזרת הקבוצה לארץ תידחה ביממה. שחקני הקבוצה, אנשי הצוות וגם האוהדים תקועים כבר למעלה מארבע שעות במטוס בשדה התעופה בבאטומי ומחכים שתנאי מזג האוויר יאפשרו את ההמראה ארצה.

טיסתה של הפועל באר-שבע חזרה לישראל מבאטומי שבגאורגיה לישראל בשל תנאי מזג האוויר הסוער, ולא מן הנמנע שחזרת הקבוצה לארץ תידחה ביממה. שחקני הקבוצה, אנשי הצוות וגם האוהדים תקועים כבר למעלה מארבע שעות במטוס בשדה התעופה בבאטומי ומחכים שתנאי מזג האוויר יאפשרו את ההמראה ארצה.

טיסתה של הפועל באר-שבע חזרה לישראל מבאטומי שבגאורגיה לישראל בשל תנאי מזג האוויר הסוער, ולא מן הנמנע שחזרת הקבוצה לארץ תידחה ביממה. שחקני הקבוצה, אנשי הצוות וגם האוהדים תקועים כבר למעלה מארבע שעות במטוס בשדה התעופה בבאטומי ומחכים שתנאי מזג האוויר יאפשרו את ההמראה ארצה.