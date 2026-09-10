מכבי ת״א ובית״ר ירושלים הגיעו לסיכום עקרוני על השאלתו של אורי עזו לקבוצה מהבירה לעונה הקרובה. במסגרת ההסכמות בין המועדונים, אם הקשר ישתתף בלפחות 70 אחוז ממשחקיה של בית"ר העונה, תעמוד לרשות הצהובים-שחורים האפשרות לרכוש אותו בסיום העונה.
לאחר שהושגו ההבנות בין המועדונים, בבית״ר צפויים כעת לסכם גם את תנאיו האישיים של עזו, בדרך להשלמת המעבר. הקשר הצעיר צפוי להצטרף לסגל ולחזק את החלק הקדמי של הקבוצה. תג המחיר של עזו עומד על 1.5 מיליון אירו. בעונה שעברה, שחקן הכנף בן ה-21 הושאל למ.ס אשדוד ורשם במדיה שני שערים ובישול אחד ב-15 הופעות בליגת העל.
במקביל, בית״ר ירושלים ממשיכה לפעול גם בגזרת הרכש הזר. במועדון צפויים לרכוש את הקשר הקולומביאני אלכסיס סרנה תמורת 450 אלף אירו.