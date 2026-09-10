מכבי ת״א ובית״ר ירושלים הגיעו לסיכום עקרוני על השאלתו של אורי עזו לקבוצה מהבירה לעונה הקרובה. במסגרת ההסכמות בין המועדונים, אם הקשר ישתתף בלפחות 70 אחוז ממשחקיה של בית"ר העונה, תעמוד לרשות הצהובים-שחורים האפשרות לרכוש אותו בסיום העונה.

מכבי ת״א ובית״ר ירושלים הגיעו לסיכום עקרוני על השאלתו של אורי עזו לקבוצה מהבירה לעונה הקרובה. במסגרת ההסכמות בין המועדונים, אם הקשר ישתתף בלפחות 70 אחוז ממשחקיה של בית"ר העונה, תעמוד לרשות הצהובים-שחורים האפשרות לרכוש אותו בסיום העונה.

מכבי ת״א ובית״ר ירושלים הגיעו לסיכום עקרוני על השאלתו של אורי עזו לקבוצה מהבירה לעונה הקרובה. במסגרת ההסכמות בין המועדונים, אם הקשר ישתתף בלפחות 70 אחוז ממשחקיה של בית"ר העונה, תעמוד לרשות הצהובים-שחורים האפשרות לרכוש אותו בסיום העונה.