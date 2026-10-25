עירוני טבריה עברה שבוע לא פשוט, שכלל מעצר של בעלי הקבוצה - אבל אתמול (שבת) באצטדיון בראל הקבוצה הוכיחה שבמגרש, לפחות, היא לא מוותרת ונאבקת עד השנייה האחרונה. שער של המחליף בר כהן בדקה 90+2 קבע שוויון 1:1 דרמטי מול מכבי נתניה, אחרי שהצפוניים היו קרובים להפסד רביעי ברציפות. עידו שרון בשער עצר לבד כמעט את כל האיומים עם משחק נהדר, והנקודה הושגה רגע לפני שריקת הסיום.