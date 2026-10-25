עירוני טבריה עברה שבוע לא פשוט, שכלל מעצר של בעלי הקבוצה - אבל אתמול (שבת) באצטדיון בראל הקבוצה הוכיחה שבמגרש, לפחות, היא לא מוותרת ונאבקת עד השנייה האחרונה. שער של המחליף בר כהן בדקה 90+2 קבע שוויון 1:1 דרמטי מול מכבי נתניה, אחרי שהצפוניים היו קרובים להפסד רביעי ברציפות. עידו שרון בשער עצר לבד כמעט את כל האיומים עם משחק נהדר, והנקודה הושגה רגע לפני שריקת הסיום.
המשחק התקיים בסוף שבוע טעון במיוחד במועדון, אך בטבריה בוחרים להתמקד בכדורגל. במועדון מאמינים שלמרות הכל - הקבוצה מסוגלת לעשות זאת ולהישאר בליגה. הנקודה מול יריבה מהצמרת נתפסת עבורם כהוכחה שהסגל חזק נפשית, ושהמצב בכדורגל טוב יותר מהמצב שמסביב.
"אנחנו מוכיחים שאנחנו באים לשחק כדורגל", אמר שחקן הקבוצה. "כל מה שקורה מחוץ למגרש פחות מעניין אותנו. מה שמעניין אותנו זה הצלחת הקבוצה ומה שבידיים שלנו - על הדשא. נעשה הכול שטבריה תעלה כמה שיותר למעלה בטבלה".