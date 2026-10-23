אוריין גורן, קשרה של ברצלונה אתלטיק מהליגה הרביעית בספרד, עשוי ליטול חלק באחד המשחקים הגדולים ביותר בעולם. הקשר בן ה-17 הוקפץ לקבוצה הבכירה של בארסה וייטול חלק באימון המסכם לקראת הקלאסיקו מול ריאל מדריד (ראשון, 22:00), ובספרד מדווחים כי הוא עשוי להיכלל בסגל בהתמודדות נגד הבלאנקוס.

הסיבה להקפצתו של גורן לקבוצה הבכירה של ברצלונה נובעת מהפציעה של דני אולמו, שנפגע במהלך משחק ליגת האלופות מול פריז סן ז'רמן במהלך השבוע ולפי הדיווחים בתקשורת הקטלאנית הוא צפוי להיעדר למשך חודש.

אוריין גורן ( צילום: Pedro Salado/Getty Images )

לאורך הקיץ גורן שותף במספר משחקים במדי ברצלונה, גולל בגביע גאמפר, ואף זכה למחמאות מהתקשורת הספרדית - שטענה כי הוא זכה לאמונו של המאמן, האנזי פליק.

באיזו מנבחרות ישראל ישחק?

בנוסף, הקשר המחונן הפך בתקופה האחרונה למוקד דיון מקצועי סביב שילובו במסגרות השונות של נבחרות ישראל. גורן, ששיחק בנבחרת הנוער והמשיך לנבחרת הצעירה, עדיין לא קיבל זימון בכורה לנבחרת הבוגרת. בחודש הבא יעמדו בפני נבחרות ישראל מספר משימות: הנבחרת הבוגרת תפגוש את קוסובו בפרישטינה ותארח את אוסטריה בדברצן במסגרת ליגת האומות, בעוד נבחרת הנוער תפתח את דרכה במוקדמות אליפות אירופה באיטליה במטרה להעפיל ליורו בקיץ הבא.