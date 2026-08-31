אנחנו רק במחזור השני בליגת העל, אבל מכבי ת"א ומכבי חיפה כבר עולות בשעה זו לקלאסיקו ראשון לעונה, כאשר שני מועדונים נמצאים תחת לחץ עצום, בתקווה להרוויח שלוש נקודות שיקנו להם קצת שקט.
מצד אחד, הירוקים, שהפכו בעונות האחרונות ללא רלוונטיים למאבק האליפות והציגו במהלך משחקי גביע הטוטו כדורגל שרחוק מלרמז על שינוי. מנגד, הצהובים, שהבליטו בקיץ הנוכחי ניהול מקצועי בעייתי כאשר בניית הסגל לעונה הנוכחית רחוקה מלהיות מושלמת.
מכבי ת"א ומכבי חיפה אמנם פתחו את העונה עם ניצחונות מול הפועל ירושלים והפועל ר"ג (בהתאמה), אבל הפסד במפגש הענקיות הערב יכול להסב אי שקט. הצהובים, בכל מקרה, ישמחו להמתיק את הגלולה המרה אחרי ההדחה ביום חמישי האחרון מהקונפרנס-ליג.
חוסר השקט בקבוצות נוגע גם ישירות גם למעמדו של ברק בכר, שכבר פוטר מחיפה אחרי ההשפלה בדרבי והוחזר רק מאחר שהחזיק בחוזה בשל פיטוריו של דייגו פלורס. הוא חווה בקיץ הנוכחי משבר נוסף כשרפאלוב הפך לדומיננטי יותר במועדון. הפסד לקני מילר יגביר את הביקורת סביבו.
המשחק הערב הוא מפגש הליגה ה-188 בין שתי הקבוצות, כאשר המאזן עומד על 78 ניצחונות למכבי ת"א, 55 תוצאות תיקו ו-54 ניצחונות למכבי חיפה. הפרש השערים הכללי עומד על 230:274 לטובת הצהובים. ב-95 משחקי בית מול הירוקים, מכבי ת"א ניצחה 29 פעמים, הפסידה 19 ו-29 משחקים הסתיימו בתיקו. איך מפגש הענקיות ייגמר הפעם?
מהלך המשחק
דקה 2': ברוניניו מסר לחורה, שהצליח לעבור שחקן הגנה של מכבי ת"א ברחבה, אך לא הצליח להגיע לאיום ממשי על השער.
דקה 7': אחרי דקות ראשונות טובות של הירוקים, סילבה קאני כובש, אך רואה את הדגל לנבדל והשער נפסל.
דקה 9': ברוניניו יוצא להתקפה מתרפצת, רז שלמה מתקל אותו ומקבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק.
דקה 13': פדראו הכשיל את וארלה ברחבה, אחרי בדיקת VAR, נשרק פנדל לזכות מכבי ת"א.
דקה 14': שער! דור פרץ מדייק מהנקודה הלבנה אל הפינה השמאלית וכובש את השער הראשון במשחק, וקובע 0:1 למכבי ת"א. השער הרביעי של פרץ העונה.
דקה 19': צונאמי מכשיל את אושר דוידה באזור הרחבה של גלזר, ומקבל כרטיס צהוב.
דקה 23': עידו שחר בעט כדור חופשי על סף הרחבה בעוצמה אל הצד של גלזר, שהגיב טוב וסיפק הצלה מרשימה.
דקה 29': דור פרץ מסדר כדור נוח לדוידה, שבועט מהפינה ישר לידיים של גלזר.
דקה 30': ברוניניו משתחרר ורץ לבד כחצי מגרש, בועט מחוץ לרחבה ומשפתי הודף לקרן.
דקה 40': שער! קמארה הקפיץ בגאונות כדור עומק נהדר לדור פרץ, שעצר עם החזה, סיים בצורה נפלאה לרשת של גלזר והשלים צמד ו-0:2 לצהובים, עם שערו החמישי העונה בשני משחקים בלבד.
דקה 45': מתפרצת קטלנית של מכבי ת"א. סוקלר מצא את דוידה ברחבה עם כדור רוחב מצוין, אך לא הצליח להכניע את גלזר מקרוב, שסיפק הצלה נהדרת והדף את הכדור לקרן.
הרכבים
מכבי ת"א: רועי משפתי; נועם בן הרוש, עלי קמארה, רז שלמה, רוי רביבו; איסוף סיסוקו, עידו שחר, דור פרץ; האליו וארלה, אושר דוידה, אסטר סוקלר.
מכבי חיפה: עומרי גלזר; יילה בטאי, נייג'ל לונוייק, פדראו, צונאמי; ירין לוי, איתן אזולאי, ברוניניו, קני סייף; קנג'י גורה, סילבה קאני.
פורסם לראשונה: 20:30, 31.08.26