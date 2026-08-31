דקה 45': מתפרצת קטלנית של מכבי ת"א. סוקלר מצא את דוידה ברחבה עם כדור רוחב מצוין, אך לא הצליח להכניע את גלזר מקרוב, שסיפק הצלה נהדרת והדף את הכדור לקרן.