אחרי שעיריית אלקמאר החליטה לא לאפשר לאוהדי הפועל באר-שבע להיכנס למשחק החוץ בחמישי הבא (15.10) מול אלקמאר במסגרת הליגה האירופית, באופ"א אישרו זאת בא

במהלך דיון חירום מיוחד שנערך ביום שלישי בעיריית אלקמאר לבקשת חברי מועצת העיר, אושררה סופית ההחלטה של הרשויות, עליה פורסם לראשונה ב-ynet. לדברי ראש עיריית אלקמאר, אניה סחאוטן, "הסיכונים הביטחוניים גבוהים מדי, במיוחד בכל הנוגע לבטיחות האוהדים" - ואין בכוונתה לשנות את ההחלטה.

אוהדי הפועל באר שבע ( צילום: הרצל יוסף )

מבאר-שבע נמסר: "לצערנו הרב, התקבלה החלטה שלא לאפשר את כניסת אוהדי הקבוצה למשחק החוץ מול אלקמאר. הוראה זו התקבלה על ידי הרשויות המקומיות בהולנד. המועדון פנה פעמים רבות לגורמים הרלוונטיים, לרבות אופ"א והרשויות המקומיות בהולנד, בניסיון לשנות את ההחלטה, אך ללא הצלחה. מדובר בצעד מצער, אך החלטה זו אינה בשליטתנו, ולא נותר לנו אלא להתנצל בפני האוהדים שתכננו להגיע ולתמוך בנו מהאצטדיון".

"אנו מבקשים להודות מעומק הלב ליושב ראש ההתאחדות לכדורגל, מר שינו זוארץ, על סיועו הבלתי פוסק ועל ניסיונותיו הרבים לסייע לנו בנושא זה. מר זוארץ ליווה אותנו בשבועות האחרונים, עמד עמנו בקשר יומיומי ופנה לגורמים רבים, תוך שימוש בכל הכלים העומדים לרשותו ולרשות ההתאחדות לכדורגל, במטרה לשנות את ההחלטה. על כך אנו מבקשים להביע את תודתנו והערכתנו העמוקה".

יש לציין כי ההחלטה למנוע את כניסת אוהדי באר-שבע התקבלה למעשה כבר בחודש שעבר, אך בעקבות התנגדויות של מספר נציגים במועצה הייתה תקווה לשינוי. אולם לאחר התייעצויות עם המשטרה והתביעה במדינה, הובהר כי לא יחול שינוי כזה, וכעת גם באופ"א השתכנעו ויישרו קו.

על פי דיווחים ההחלטה נבעה מחשש מהתפרעויות דומות לאלו שהתרחשו לפני כשנתיים באמסטרדם, אז הגיעו אוהדי מכבי ת"א למשחק מול איאקס, ובמהלך שהותם בעיר הותקפו, אוימו והוטרדו. לפי דיווחים במדינה, "קיימים סימנים ברשתות החברתיות המעידים על הלך רוח דומה".