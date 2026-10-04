רן בן שמעון יצטרך להסתדר הערב (ראשון, 21:45) במשחק של נבחרת ישראל נגד אירלנד במסגרת המחזור הרביעי בליגת האומות ללא הבלם הקבוע שאיתו פתח בשלושת המשחקים הקודמים, רז שלמה, שסובל ממחלה. מי שצפוי לפתוח במקומו במרכז ההגנה הוא גיא מזרחי, שבדרך כלל מתופקד בעמדת המגן הימני.

רן בן שמעון יצטרך להסתדר הערב (ראשון, 21:45) במשחק של נבחרת ישראל נגד אירלנד במסגרת המחזור הרביעי בליגת האומות ללא הבלם הקבוע שאיתו פתח בשלושת המשחקים הקודמים, רז שלמה, שסובל ממחלה. מי שצפוי לפתוח במקומו במרכז ההגנה הוא גיא מזרחי, שבדרך כלל מתופקד בעמדת המגן הימני.

רן בן שמעון יצטרך להסתדר הערב (ראשון, 21:45) במשחק של נבחרת ישראל נגד אירלנד במסגרת המחזור הרביעי בליגת האומות ללא הבלם הקבוע שאיתו פתח בשלושת המשחקים הקודמים, רז שלמה, שסובל ממחלה. מי שצפוי לפתוח במקומו במרכז ההגנה הוא גיא מזרחי, שבדרך כלל מתופקד בעמדת המגן הימני.

מלבד שלמה, גם אחד מכוכביה הגדולים של הנבחרת, מנור סולומון, סובל ממחלה, ועשוי להתחיל את המשחק על הספסל. אוסקר גלוך, שעלה מהספסל במשחק הקודם נגד קוסובו (0:0) ביום חמישי, צפוי לפתוח הפעם בהרכב. בנוסף, דניאל פרץ שוחרר מהסגל בשל קרע בשריר הארבע ראשי שלו, כשגם ענאן חלאילי, שנפצע מול קוסובו, לא צפוי להיכלל בסגל הערב.

מלבד שלמה, גם אחד מכוכביה הגדולים של הנבחרת, מנור סולומון, סובל ממחלה, ועשוי להתחיל את המשחק על הספסל. אוסקר גלוך, שעלה מהספסל במשחק הקודם נגד קוסובו (0:0) ביום חמישי, צפוי לפתוח הפעם בהרכב. בנוסף, דניאל פרץ שוחרר מהסגל בשל קרע בשריר הארבע ראשי שלו, כשגם ענאן חלאילי, שנפצע מול קוסובו, לא צפוי להיכלל בסגל הערב.

מלבד שלמה, גם אחד מכוכביה הגדולים של הנבחרת, מנור סולומון, סובל ממחלה, ועשוי להתחיל את המשחק על הספסל. אוסקר גלוך, שעלה מהספסל במשחק הקודם נגד קוסובו (0:0) ביום חמישי, צפוי לפתוח הפעם בהרכב. בנוסף, דניאל פרץ שוחרר מהסגל בשל קרע בשריר הארבע ראשי שלו, כשגם ענאן חלאילי, שנפצע מול קוסובו, לא צפוי להיכלל בסגל הערב.