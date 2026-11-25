לפנטזיה הזאת יש קהל די נאמן, כמו לסרטים איטלקיים בסינמטק. אפשר לפגוש אותו אחת לשנתיים, כשמתפנה משרת מאמן הנבחרת. למה שלא, הם מהגגים באינטלקט, יד על הסנטר, מבט לאופק, ניתן לאיל ברקוביץ' לאמן.

אז מה אם אף פעם לא אימן באמת, מקסימום שימש כמנהל מקצועי, וגם שם לרוב גמר בטונים צורמים. לחסידי הז'אנר זה פחות רלוונטי.

גלריה איל ברקוביץ' ( צילום: גבריאל בהרליה )

גם מראדונה, הם אומרים, הגיע לאימון נבחרת ארגנטינה עם ניסיון מועט. וחוץ מזה, הם מוסיפים, הנבחרת שלנו בכל מקרה לא תגיע לשום מקום. ממילא אין טקטיקה, ממילא סתם מרחיקים כדורים. עם ברקוביץ' לפחות יהיה מעניין. איתו כל הרחקה תהיה אמנותית. איתו שחקנים ירוצו. איתו הנבחרת שאיבדה את העם תתעורר מהתרדמת שלה. נמנה אותו בשביל הצחוקים, הם אומרים. מקסימום ייצא לנו גולסטאר.

אפשר להסכים שמאחורי הטיעונים הללו מסתתר משהו עמוק יותר. איל ברקוביץ' הוא קודם כל געגוע. הוא מדורה קטנה שעדיין בוערת בתוכנו. מוקדמות יורו 2000 ומוקדמות מונדיאל 2002, בכיכובו, סיפקו כמה מרגעי הקסם הבודדים של הנבחרת בעשורים האחרונים. את האופי החד־פעמי שלו, לטוב ולרע, חשבנו שנוכל להרוויח גם על הקווים. וחוץ מזה, בימים שבהם העולם לא סופר אותנו, זה לא דבר נורא להמליך מאמן שלא סופר אף אחד. בימים שבהם התרגלנו לשמוע בלנדר אחרי הפסדים, יהיה נחמד לפגוש אמת לא מסוננת.

גם לברקוביץ' יש חלק בפנטזיה הזו. בכל פעם שמתפנה משרת מאמן הנבחרת ושמות נזרקים לאוויר, הוא לא פוסל את האפשרות. כמו מתעקש להחזיק את האגדה בחיים.

איל ברקוביץ' כשחקן במדי הנבחרת ( צילום: ראובן שוורץ )

כך או כך, נדמה שבשלה העת לשחרר את כולנו מהחלום הזה. זה כבר לא רק חוסר הניסיון המקצועי. ההתבטאויות האחרונות של ברקוביץ' בגנות טיבי ולוסי אהריש הופכות אותו ללא ראוי לתפקיד מאמן נבחרת ישראל. אפילו לפנטז על זה כבר לא לעניין. אפשר לסגור את הסינמטק.

עידן רב"ש בכרמל יוצא לדרך

רן בן שמעון לא זכה לרגע של נשימה. מקדרה מבעבעת אחת, נבחרת ישראל, עבר לקדרה מבעבעת שנייה, מכבי חיפה של הימים האלה. מבישול ארוך לבישול קצר וממוקד. מפויקה לטאבון.

בלו"ז של רב"ש: בני־סכנין בשבת בדוחא, בית"ר ירושלים ברביעי, ואז דרבי חיפאי בשבת הבאה. לא מעט הרכבים להכין, ולא מעט ערבובים, אם יידרשו, לימי כהונה ראשונים. מי שאוהב את בן שמעון לפני ואחרי משחקים הולך לקבל הרבה בן־שמעון.

ועכשיו, אחרי שעסקנו בגופו של אדם, כפי שהלין במסיבת העיתונאים האחרונה, נזכיר שגם למאמן וול דאן מגיע דף חדש, ונפנה לגופה של קבוצה.

רן בן שמעון באימון הבכורה שלו במכבי חיפה ( צילום: אתר מכבי חיפה )

מעבר לייצוב ההגנה ולעיבוי הקישור האחורי, משימות שרב"ש ניגש אליהן לפני הכל, ובצדק, יש פה קבוצה בטראומה קלה. ערב הפגרה חיפה ספגה 11 שערים, הפכה מהבטחה לבדיחה ונפרדה בפתאומיות ממאמן, בלי מצגת פרידה ובלי שי צנוע. את הפגרה הזאת היא הייתה חייבת כדי לשזרע את הביטחון, כדי לשזרע ציפיות אצל אוהדים שהתרגלו לעזוב משחקים בדקה ה־70.