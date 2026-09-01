עיריית לובן שבבלגיה הודיעה כי לא תאפשר לאוניון סן ז'ילואז לארח באצטדיון שבשטחה את הפועל באר-שבע במסגרת הליגה האירופית. ראש העיר מוחמד רידואני הודיע על ההחלטה בישיבת מועצת העיר, והסביר כי היא נובעת מהמצב הביטחוני והסכסוך הישראלי-פלסטיני. כעת נדרשת אוניון למצוא מגרש חלופי לקראת המפגש מול הקבוצה הישראלית, שאמור להתקיים ב-22 באוקטובר.

סן ז'ילואז מארחת את משחקיה האירופיים באצטדיון בלובן, שמאושר לליגה האירופית. על פי הדיווח בבלגיה, שלושת משחקי הבית האחרים שלה בשלב הליגה מול סלטיק, ריאל סוסיאדד ולך פוזנן צפויים להתקיים כמתוכנן בלובן.

לא רצויים בעיר הבלגית. שחקני הפועל באר-שבע ( צילום: מוטי קמחי )

"אנחנו מקבלים בברכה את אוניון כאן, אבל במקרה הזה מדובר בקבוצה ישראלית, ואני עקבי בעניין הזה", אמר רידואני בישיבת מועצת העיר. לדבריו, בעבר הוא מנע קיום משחקים של נבחרות בלגיה מול ישראל בעיר. "בעבר סירבתי לאפשר לנבחרת הנשים של בלגיה לשחק כאן נגד ישראל, וגם הנבחרת הבוגרת נאלצה לעבור למקום אחר מסיבה זו".

ראש העיר הוסיף כי ההחלטה התקבלה גם מטעמי ביטחון ציבורי. "למען ביטחון הציבור, הבהרתי שהמשחק הזה לא יכול להתקיים בלובן. גם לא בדלתיים סגורות. הרי קיים סיכון שאנשים עדיין יגיעו לאצטדיון", אמר.