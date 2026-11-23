בעונה שעברה עומר פרץ הוביל את הפועל פ"ת, עולה חדשה להזכירכם, לפלייאוף העליון. אחרי עשרה מחזורים העונה, להפועל פ"ת יש שש נקודות (אפס נקודות במשחקי חוץ), חמישה שערי זכות והתקפה שנחלשה אחרי קיץ שבו עזבו שחקנים שהיו אחראים ליותר מ־40 אחוז משעריה. הזרים החדשים עוד לא מילאו את החלל והקרדיט של פרץ נשחק. הלהיט של השנה שעברה הפכה לקבוצה חבולה.

במחזור האחרון לפני הפגרה, במשחק הביתי מול הפועל ר"ג, הפועל פ"ת הזיעה עד שהבטיחה את הניצחון 1:2 מול קבוצת התחתית והשחקנים נשארו לחגוג על הדשא עם יותר מ־3,000 אוהדים כחולים. למעלה מחודשיים עברו מאז הניצחון שלפניו, מול הפועל ירושלים במחזור השני. בין שני הניצחונות נרשמו שבעה הפסדים ברציפות. הניצחון העלה את הקבוצה למקום ה־12.

גלריה הנתונים נגדה. הפועל פ"ת ( צילום: עידו ארז )

אחרי עשרה מחזורים בעונה שעברה, הפועל פ"ת הייתה במקום ה־11. גם אז היו לה שני ניצחונות, והיא ספגה 18 שערים לעומת 17 העונה. ההבדל היה ביכולת לקחת משהו ממשחקים שבהם לא ניצחה. עד לשלב הזה בעונה שעברה היא כבשה 16 שערים וצברה 11 נקודות, חמש מהן בתוצאות תיקו. העונה היא לא רשמה תיקו, היא בעיקר מפסידה, ופעמיים חגגה ניצחון.

חמישה שערי זכות הם המאזן הגרוע בליגה, בפער של שלושה מבני־סכנין והפועל ר"ג. המספר הרשמי כולל את ההפסד הטכני 3:0 למכבי נתניה, אחרי 1:1 על הדשא. גם אם סופרים את השער של רועי דוד באותו משחק, הקבוצה עדיין אחרונה בליגה בכיבושים.

מחפשים כובשים

מה שמשפיע על טור הכיבושים הם השחקנים מהם נפרדה הפועל פ"ת. מארק קוסטה שכבש בעונה שעברה שמונה שערי ליגה, עזב בקיץ, צ׳יפיוקה סונגה, שהוסיף שישה, פתח את העונה ונמכר בספטמבר למוריירנסה הפורטוגלית. יונתן כהן וממאדי דיארה, שעזבו גם הם, הוסיפו יחד שישה. בסך הכול, ארבעת העוזבים כבשו 20 מתוך 48 שערי הליגה של פ"ת אשתקד. במקביל עזבו הבלם איתי רוטמן והקשר נדב נידם. כך שהפועל פ"ת נאלצה לבנות מחדש גם את הדרך שבה הכדור מגיע להתקפה.

לא נקי מביקורת. פרץ ( צילום: עוז מועלם )

מי שהגיעו במקומם לא מספקים את הסחורה: קארים קימבידי כבש פעם אחת בתשע הופעות. חמידו קייטה, שהגיע אחרי מכירת סונגה, שיחק חמש פעמים בלי לכבוש, ואדמונד אסאנטה שיחק שש פעמים בלי שער. בהגנה, דייגו ארויו קיבל ארבע הופעות ולפי הדיווחים כבר התבקש לחפש קבוצה חדשה.

ויש גם ביש מזל. פרנק ריבולייה, שהגיע ממכבי פ"ת, קרע את הרצועה הצולבת אחרי שלוש הופעות וסיים את העונה. אריק בילה, שהושאל מלודוגורץ בעקבות הפציעה, הספיק לכבוש שער אחד בשש הופעות ובוני אמיאן, שממשיך מהעונה שעברה, הוסיף שניים משלו. תפוקה דלה למי שהייתה המרענן הרשמי של הליגה.

המאמן עומר פרץ, שהעלה את הפועל פ"ת מהלאומית והוביל אותה לפלייאוף העליון, חתום עד קיץ 2028 והוא עדיין זוכה להערכה במועדון. במקביל, בקרב חלק מהאוהדים גובר הספק לגבי ההחלטות שלו העונה. הביקורת נוגעת להרכבים, לתגובה שלו במהלך משחקים ולחלקו בבניית הסגל לצד המנהל המקצועי ניר לוין. גם הדיווחים סביבו לגבי מגעים שהתנהלו מול מכבי חיפה, ובקשות מצדו לעזוב, הורידו מהמניות שלו ביציעי המושבה.

לא רוצים שהמסע היפה שהגיע לשיא בעונה שעברה יידרדר לשפל בדמות ירידת ליגה. אוהדי הפועל פ"ת ( צילום: טל שחר )

מחפשים משקיע

הפועל פ"ת היא קבוצת אוהדים ולאחרונה החלו להישמע סביב המועדון קולות שקוראים לבחון מעבר לבעלות פרטית. קשה לדעת עד כמה הם מייצגים את כל חברי העמותה, אבל החיפוש אחר כסף פרטי כבר נוכח. באוקטובר דווח שעמותת הכחולה החלה לקדם איתור משקיע או בעלים שיוכל להעמיד משאבים נוספים. האפשרויות כוללות גם שותף שישקיע לצד העמותה, והעברת השליטה תלויה במתווה שיגובש. בשלב הזה עוד אין עסקה ממשית באוויר או בעלים פוטנציאלי.

הכחולה מחזיקה במועדון מאז 2019, ותחתיה הפועל פ"ת חזרה לליגת העל והגיעה לפלייאוף העליון. בעונה שעברה היו בעמותה 1,493 חברים, ובאתר המועדון הופיע גיוס של מעט יותר מחמישה מיליון שקל. התקציב הכולל שהוגש לבקרה בקיץ, לפי הדיווחים, עמד על 31.8 מיליון שקל וכלל גם את מחלקת הנוער ואת הוצאות התפעול. כמה כסף זמין לחיזוק בינואר – זה הפער בין מה שמעסיק את האוהדים עכשיו לבין ההחלטה שעומדת בפני העמותה. הקבוצה זקוקה לעזרה בחלון הקרוב, והכחולה צריכה לקבוע איזו השפעה תהיה לשותף במידה ואכן יגיע על המועדון בשנים הבאות.