שינו זוארץ ומורן מאירי התייצבו בפומבי מאחורי רן בן־שמעון, למרות התוצאות החלשות והביקורת שספגו, והבהירו כי ימשיך להוביל את הנבחרת גם במוקדמות יורו 2028. אלא שבזמן שראשי ההתאחדות הסבירו מדוע הם מאמינים במאמן, רב"ש כבר יזם מהלך לעזיבה. את מה שעבר עליו מאחורי הקלעים, אומר עכשיו זוארץ בראיון מיוחד, הם נאלצו לגלות בשער "ידיעות אחרונות".

זה היה סיומו של אחד מהקמפיינים החלשים בתולדות נבחרת ישראל: שישה משחקים בליגת האומות, ארבע נקודות בלבד, אף ניצחון ומקום אחרון בבית. התבוסה 3:0 לאירלנד, הביקורות הקשות והדרישה להחליף מאמן לא שינו את עמדתם של זוארץ וסגנו. השניים המשיכו להאמין בבן־שמעון, גם כשהתוצאות סיפקו מעט מאוד סיבות לאופטימיות. אחרי ה־0:0 מול קוסובו בפרישטינה, שם הנבחרת לא ניצלה גם יתרון מספרי, הם אף הצהירו שהמאמן ימשיך לשנתיים נוספות.

גלריה זוארץ ( צילום: עוז מועלם )

אלא שהגיבוי הזה הפך בתוך ימים ספורים למבוכה גדולה. ביום שלישי האחרון, שעות לפני המשחק מול אוסטריה, נחשף ב"ידיעות אחרונות" כי בן־שמעון שוקל להתפטר, ואולי אף להודיע על כך כבר באותו ערב. זוארץ, שרק זמן קצר קודם לכן הגן על ההחלטה להמשיך איתו, מצא את עצמו מנסה להבין אם המאמן שבחר להוביל את הנבחרת לקמפיין הבא בכלל רוצה להישאר.

"פניתי לרן בן־שמעון בעקבות הפרסום ב'ידיעות אחרונות' בבוקר המשחק מול אוסטריה, וניסיתי להבין במה מדובר", משחזר זוארץ.

"עשיתי זאת באופן מתון, כי עוד יש לנו משחק בערב ואנחנו לא רוצים להכביד. הבנו שהוא לא כתמול שלשום, זה די ברור. השיחה המשמעותית הייתה בסיום המשחק מול אוסטריה, בבית המלון. לא הייתי מוכן ללכת לישון בלי לדעת איפה אנחנו עומדים".

השיחה הזאת, שנערכה במלון בדברצן לאחר ה־1:1 מול אוסטריה, הייתה רחוקה משיחת פרידה שגרתית. כפי שנחשף ב"ידיעות אחרונות" ו־ynet, זוארץ ומאירי הטיחו בבן־שמעון את אכזבתם מהחלטתו לעזוב דווקא אחרי שקיבל מהם גיבוי מלא.

בין ממלכתיות לביקורתיות

המאמן, מצידו, הבהיר כי אלמלא האפשרות לעבור למכבי חיפה, הוא לא היה מבקש לסיים את תפקידו. מבחינת ראשי ההתאחדות, זו הייתה תשובה קשה במיוחד ממי שרק ימים קודם לכן דיבר איתם על הדרך שבה יוביל את ישראל ליורו.

"הייתי מצפה ממנו לבוא ולשתף אותי ואת מורן", אומר עכשיו זוארץ. "הכעס הוא לא על המחשבה ללכת למקום אחר, אלא על אי־השיתוף בכך שהוא כבר לא במאה אחוז כל כולו לטובת הנבחרת והצלחתה. הנבחרת הזאת ראויה למאמן שמאמין בה במאה אחוז וחושב רק עליה בכל רגע".

"אנחנו החלטנו אחרי קוסובו שהוא ממשיך לשנתיים נוספות". נבחרת ישראל לפני המשחק בפרישטינה ( צילום: AP Photo/Visar Kryeziu )

לאורך הראיון זוארץ משתדל לשמור על ממלכתיות, אבל האכזבה מבן־שמעון ניכרת היטב בדבריו. הוא אינו חוזר בו מהתמיכה שהעניק לו, אינו מוכן להודות שטעה בהחלטה להמשיך איתו, וגם מסרב להגדיר את עצמו כמושפל. מבחינתו, הבעיה לא הייתה הרצון של המאמן להתקדם למקום אחר, אלא העובדה שההתאחדות המשיכה להגן עליו בלי לדעת שהוא כבר שוקל את סיום דרכו. האיש שזוארץ ומאירי ביקשו לבנות סביבו את הקמפיין הבא בחר בסופו של דבר להמשיך בלעדיהם.

אם כבר הבנתם לפני המשחק מול אוסטריה שבן־שמעון עשוי להתפטר ושמכבי חיפה נמצאת בתמונה, מדוע אפשרתם לו לעמוד על הקווים? "חשבנו שזה הדבר הנכון, לסיים את ליגת האומות כאשר הוא מוביל את הנבחרת. אני יודע שספרד הגדולה שלחה מאמן הביתה ערב טורניר גדול, אני יודע שייתכן שבקבוצה זה היה הצעד המתבקש. הרגשנו שנכון לשחקנים, לצוות ולאנשים שהיו לאורך תקופה לסיים בצורה מכובדת מצדנו. ואם להיות מדויקים, לא הייתה לנו ודאות של מאה אחוז שהוא עוזב. מצד שני, אם הספק היה נמשך, כנראה שאנחנו היינו יוזמים פרידה. למאמן נבחרת לא יכולים להיות ספקות. הוא צריך להאמין ולרצות יותר מכולם".

עכשיו, כשהכל מאחוריכם, אתה מסתכל במראה ושואל את עצמך איפה טעית בניהול הנבחרת? אתה מרגיש מושפל מההתנהלות של מאמן שקיבל ממך גיבוי מלא ובסוף בחר לעזוב? "אני לא מרגיש מושפל. הלכתי עם האמת שלי לכל אורך הדרך, עשיתי כל מה שאפשר לטובת ההצלחה. אין בי פרומיל של חרטה. תמיד התייצבתי מולך ומול אחרים ואמרתי את מה שאני מאמין בו. לפעמים זה היה נשמע לכם מוזר על רקע המציאות, אבל עכשיו אולי תבינו שגם אם זה הסתיים כפי שהסתיים, אני באמת האמנתי בכל ליבי שניתן לעשות את זה. הנבחרת קיבלה ותקבל את כל התנאים להצליח, לא חסכנו בדבר. המאמן קיבל הכל כדי להצליח. הוא בחר לוותר, עניין שלו".

בחר שלא להגיב. בן שמעון ( צילום: AP Photo/Matthias Schrader )

חשפנו את השיחה הנוקבת ביניכם לבין בן־שמעון במלון בדברצן. אתם מותחים עליו ביקורת חריפה, והוא עצמו מודה בפניכם שאלמלא מכבי חיפה, השיחה הזאת כלל לא הייתה מתקיימת. עד כמה הדברים היו קשים? "לא הסתרתי ממנו כלום, אבל הצלחתי לשמור על איפוק ולומר שאני מאוכזב. גם סגני מורן מאירי היה בשיחה והוא מצטיין בדיבור ישיר ונוקב. זה נגמר, לא נראה לי שנכון בשלב הזה לכעוס יותר מדי או לומר מילים מיותרות. פשוט נגמר. אני לא מבין את הצד שלו ולא מנסה להבין, עניין שלו לגמרי".

היה בעבר מישהו בכדורגל הישראלי שאיכזב אותך כמו רן בן־שמעון? "זה בפירוש מאכזב, אין לי כוונה לייפות את הדברים. אני מספיק שנים בכדורגל כדי לדעת שדברים כאלה יכולים לקרות ולא תהיה דרך לעצור את זה. אני מתחייב, נתגבר!"

הגיבוי והאכזבה

בוא נחזור להחלטה המקורית שלך. בן־שמעון נכשל בקמפיין, השיא השלילי היה מול אירלנד, ובכל זאת החלטת לגבות אותו. למה בעצם? מבחינה סטטיסטית, הוא סיים את הקמפיין עם נתונים מהגרועים שידעה הנבחרת. "בחרנו למנות מאמן לתקופה ארוכה ונדירה של ארבע שנים, בתקווה שהיא תסתיים ביורו 2028. האמנו שמשך העבודה יעזור לבנות משהו נכון וידעתי שיהיו בה עליות ומורדות, לא דמיינתי לעצמי רק פסגות. אני, יחד עם סגני מורן מאירי, צמודים לנבחרת ואין משהו שאנחנו לא מכירים, רואים, שומעים. הערכנו וקיווינו שגם אם הקמפיין האחרון לא מוצלח, כל הזרעים שנשתלו לאורך הדרך יניבו פרי בקמפיין הבאמת הכי חשוב – מוקדמות יורו 2028. מכאן הגיבוי המתמשך. ראינו מה יותר טוב ומה פחות טוב והאמנו שאפשר לתקן ולהצליח".

ומה שמעת מבן־שמעון לאורך הדרך? הוא שידר לך שיש לו ספקות לגבי יכולתו להוביל את הנבחרת ליורו? "בכל בדיקת דופק שעשינו לאורך הדרך, רן אמר שהוא מאמין, שהוא משוכנע שיש לו את היכולת, האמונה והכישורים להוביל את הנבחרת ליורו 2028. בפעם האחרונה זה היה אחרי המשחקים נגד קוסובו ואירלנד, כחודש לפני החלון האחרון. פעם אחר פעם הוא חזר ואמר שזה יקרה ושהוא יעשה את זה. אני אתעקש להאמין גם למאמן הבא שיאמר זאת".

נשכבת על הדשא בשבילו, ספגת ביקורות בגלל הגיבוי שנתת לו, ובסוף הוא עוזב לטובת הכסף הגדול במכבי חיפה. ובכל זאת, אתה ממשיך לדבר עליו באיפוק. "אני יו"ר ההתאחדות לכדורגל, אתה חייב לצפות ממני לממלכתיות. גם כאשר מבקרים אותי אני ממלכתי. וגם כאשר הולכים איתי דרך, מבטיחים ופתאום נעלמים. אני לא שוכח, מתרגל איפוק ומקווה שמצליח להיות מספיק ממלכתי".

"מכבי חיפה לא ביצעה מול ההתאחדות שום מהלך אלא לאחר שרן הבהיר לנו שאינו ממשיך". שחר ( צילום: שלו שלום )

עד השבוע שעבר הוא עוד דיבר איתך על העפלה ליורו. כבר תיכננתם מה צריך לעשות אחרת בקמפיין הבא? בן־שמעון הציג תוכניות ממשיות? "הוא אומר שהמטרה הייתה ונשארה אחת – העפלה. גם לקראת המשחק מול קוסובו זו הייתה המנטרה שלו. אגב, אם היה אומר משהו אחר בעניין הזה, אנחנו היינו נפרדים ממנו במקום. חשבנו שאת השיחות המשמעותיות, יחד עם הוועדה המקצועית ותת־הוועדה המקצועית, נעשה בסיום הקמפיין. כמו בכל פעם, יוצג דוח מסכם, נדון, ננתח ונתקדם להזדמנות האחרונה. אנחנו החלטנו אחרי קוסובו שהוא ממשיך לשנתיים נוספות, סגני מאירי אמר את זה בכל ראיון ביום ראשון שאחרי המשחק, ואז אנחנו למדים שהוא עשוי לעזוב באותו היום. ברור שלא היינו עושים את הראיונות האלה אם היינו יודעים שהוא חושב על סיום דרכו. גילינו רק דרכך".

השבר הגדול

בדיעבד, אתה חושב שבזמן שבן־שמעון דיבר איתך על מוקדמות היורו, הוא כבר חשב על מכבי חיפה? ומה המחשבה הזאת גורמת לך להרגיש? "אני לא באמת יודע, לא דיברנו על זה ובעיניי כרגע זה גם חסר חשיבות. באותו בוקר שגילינו אצלך שהוא מתכוון להתפטר, גם קראנו ב־ynet שהוא בדרך למכבי חיפה. אם אני צריך לשים את האצבע, השבר הגדול היה אחרי התבוסה לאירלנד והביקורת הקשה. שם לדעתי נשבר משהו אצל רן, ודווקא אני ומורן חשבנו שנכון לתת גיבוי פומבי מלא כדי לעזור למערכת להתאושש. המערכת יצאה מזה, עבור רן זה כנראה היה יותר מדי".

מתי, להבנתך, התחילו המגעים בין בן־שמעון למכבי חיפה? מי יזם אותם, המאמן או המועדון? ומתי הוא שיתף לראשונה אותך ואת מאירי? "לא נכנסתי לזה וגם לא כל כך מעניין אותי, מודה. מכבי חיפה, כדרכה ובהתאם לערכים המחייבים שיצקו במועדון יענקל'ה שחר ועוזי מור, לא ביצעה מול ההתאחדות שום מהלך אלא לאחר שרן הבהיר לנו שאינו ממשיך. הייתי נוהג באותו אופן אם הייתי רוצה אחד מאנשיה. אני שומע מהתקשורת לגבי סגירת התנאים שלו עוד במחנה הנבחרת דרך אנשים ממנה, אנחנו נבדוק את זה".

אחרי כל מה שקרה, מה למדת מהפרשה הזאת? האם בפעם הבאה תחשוב פעמיים לפני שתעניק גיבוי כזה למאמן? "שאני לא אשנה את דרכי. כאשר אני בוחר אנשים אמשיך ללכת איתם עד הסוף, אספק להם את כל התנאים האפשריים כדי להצליח ואתמוך בהם ברגעים קשים. כל אפשרות אחרת תהפוך אותי לאדם חשדן ורדוף, ונראה לי שזה לא מתכון טוב עבור מי שרוצה להיות יו"ר התאחדות".

"מועמד מוביל? נמתין להגרלה, נעשה חושבים". בכר ויצחקי ( צילום: עוז מועלם )

עזיבתו של בן־שמעון מותירה את הנבחרת שוב בחיפוש אחר מאמן, הפעם לקראת קמפיין מוקדמות יורו 2028, שהפך למטרה המרכזית של ראשי ההתאחדות. לצד שאלת זהותו של האיש שיעמוד על הקווים, זוארץ יצטרך להכריע גם כיצד תיראה המעטפת המקצועית סביבו. בשלב הזה הוא אינו ממהר להתחייב על שם או על מודל מסוים.

האם בעקבות הכישלון והפרידה מבן־שמעון אתה שוקל לשנות את המבנה המקצועי של הנבחרת, למשל באמצעות מינוי מנהל מקצועי? "אני מכיר כל מודל אפשרי בנבחרות, ואין לי תשובה מה נכון או מה יבטיח העפלה לטורניר גדול. את הביטחון הזה יש כנראה רק לפרשנים. זה לא אומר שאני פוסל מודל כלשהו, אבל שיפסיקו לספר לכם שיש מודל שמבטיח משהו. אפילו בנבחרת ישראל כבר ניסינו הכל".

ברק בכר נחשב למועמד המוביל לתפקיד, וגם שמו של ברק יצחקי נמצא על הפרק. מי מהם מתאים יותר לנבחרת? "אם אתחיל למנות רשימת מאמנים ראויים, היא תהיה ארוכה. אם תבקש ממני מועמד מוביל, זאת רשימה קצרה מאוד – כרגע אף אחד לא נמצא בה. נמתין להגרלה, נעשה חושבים ומשם ננסה לגבש את הדמות שמתאימה למטרות".

דילמת היורש

יש מבחינתך עדיפות למאמן ישראלי או זר? "התחייבתי ואקפיד לעסוק בנושא רק לאחר הבחירות להתאחדות בחודש הבא ובניית הפורמט החדש שילווה את נבחרות ישראל, ועדה מקצועית או כל דבר אחר. לא יהיה הרבה זמן, כי במארס כבר יש משחק הישרדות בדרג ב' של ליגת האומות, ואני מאוד רוצה להישאר בדרג הזה, אם למישהו היה ספק. ואני רוצה יורו, יותר מתמיד".

"ירדן קיבל ממני מתנה אחת, הבת שלי". שועה ( צילום: Attila KISBENEDEK / AFP )

עזוב לרגע את היחס שקיבלת מבן־שמעון. אולי הבעיה גדולה יותר מזהות המאמן? יכול להיות שפיתחנו ציפיות גבוהות מדי מהדור הנוכחי, ושהנבחרת הזאת פשוט לא מספיק טובה כדי להגיע ליורו? "אני משוכנע שהדור הזה שווה יורו, חובת ההוכחה היא עליהם ועליי. גם אם הציפיות גדולות מדי, גם אם לפעמים אנחנו מפריזים בתפיסת האיכות העצמית שלנו, זה עדיין שווה יורו. יש 24 נבחרות ביורו, אני משוכנע שלנבחרת ישראל יש את היכולת להיות אחת מהן. אנחנו לא טופ 4, גם לא טופ 12, אבל אשמח להיות מספר 24. זה אפשרי".

סוגיה נוספת שעלתה בקמפיין היא מיעוט השחקנים מהחברה הערבית בנבחרת, לעומת העבר. האם בכוונתכם לבחון את הנושא? "אין סאגה ואין סיפור, צר לי. יש החלטות מקצועיות. אני מעולם לא יצאתי בהצהרות כאשר זומנו שישה שחקנים מהחברה הערבית ולא נכנסתי לדיכאון כאשר לא היה אחד. כל עוד ההליך נקי במאה אחוז – והוא כזה – אין סיפור. אנחנו מאמינים ברעיון של ישראל מאוחדת, כאשר הכדורגל הוא אחד הנתיבים המוצלחים ביותר להקדים אפילו את המציאות ובוודאי תחומי חיים אחרים כאן".

הגול נשאר במשפחה

איך אתה מרגיש עם הטענה לפיה ירדן שועה זומן לנבחרת בזכות הקשר המשפחתי? "ירדן קיבל ממני מתנה אחת, הבת שלי. כל שאר הדברים זה כנראה רק צרות עין של אנשים, שאולי מנסים לפגוע בו דרכי או בי דרכו. דעתי על ירדן כשחקן ידועה, ועדיין לא מצאתי לנכון לחלוק אותה עם אף מאמן של נבחרת ישראל. אם הוא מוזמן או לא, אם הוא מבשל או לא, אם הוא מבקיע או לא, הכל שלו. לא קשור אליי. אבל אני כל כך גאה בו ובדרך שהוא עושה".