יממה אחרי הניצחון 1:3 בדרבי הירושלמי בטדי, ירדן שועה התנצל הערב (ראשון) על ההתגרות בשוער הפועל ירושלים, נדב זמיר. בדקה ה-58, אחרי שיוג'ין אנסה נגח לרשת והחזיר לבית"ר את היתרון, חיקה הקפטן את זמיר כשהשתטח פעמיים על הדשא מולו. כעבור שתי דקות שועה נפצע והוחלף.

"להיות קפטן של מועדון ענק כמו בית"ר ירושלים זו זכות אדירה שמגיעה עם אחריות עצומה", כתב שועה בסטורי שפרסם באינסטגרם. "בכל רגע שסרט הקפטן על היד שלי, אני מחויב להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמי, כשחקן ובעיקר כאדם. עבור החברים שלי לקבוצה, האוהדים שלנו, הילדים שמסתכלים עליי והסמל שאני גאה לייצג. חלק מהאחריות הזו הוא גם לדעת להסתכל לעצמך בעיניים ולהודות כשטעית".

ירדן שועה ( צילום: עוז מועלם )

"טעיתי בהתנהלות שלי מול אלכס מוסונדה מהפועל פתח תקווה, ואתמול גם מול נדב זמיר. אני לוקח על כך אחריות מלאה", המשיך שועה. בכך התייחס הקפטן גם למשחק מול הפועל פ"ת בחודש שעבר, אז סימן למוסונדה במהלך ויכוח ביניהם כי יש לו ריח רע.

"גם לי יש רגעים שבהם הרגש גובר על שיקול הדעת, ואני מגיב בצורה שלא מייצגת את האדם שאני רוצה להיות. זה לא מצדיק את ההתנהגות שלי, ואני לוקח עליה אחריות מלאה", הוסיף. "אני לא מושלם, ויכול להיות שעוד אטעה בדרך, אבל לעולם לא אפסיק ללמוד, להשתפר ולעשות הכול כדי להיות ראוי לסרט שעל היד שלי ולאמון שנותנים בי".

"בית"ר ירושלים היא הרבה מעבר לכדורגל עבורי, ואני אמשיך לתת את כל כולי כדי להוביל את המועדון הזה למקומות הכי גבוהים. כשחקן, כקפטן וקודם כל כאדם", סיים שועה.