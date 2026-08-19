רק עוד משחק אחד. זה מה שצריכה הפועל באר-שבע לעבור כדי לעשות היסטוריה ולעלות בפעם הראשונה בתולדותיה לליגת האלופות. אלופת ישראל ניצחה הערב (רביעי) 1:2 את סבאח במשחק הראשון בפלייאוף העלייה למפעל הבכיר ביבשת, ותקווה לשמור על היתרון הזה במשחק הגומלין באזרבייג'אן בשבוע הבא.

באר-שבע פתחה את המשחק עם לחץ כבד על שחקני היריבה ושלטה בנעשה על כר הדשא, אך האורחת הייתה זו שעקצה עם שער מוקדם בהתקפה מתפרצת, שבסיומה וליקו סימיץ' נגח פנימה את השער השישי שלו בסך הכל במוקדמות הצ'מפיונס.

גלריה איתי רוטמן ( צילום: ליאור מוסקוביץ, הפועל באר-שבע )

שחקניו של רן קוז'וך לא נבהלו והמשיכו באותה שיטת משחק והגיעו מספר פעמים לרחבה של סבאח, אך לא היו מספיק חדים. בסופו של דבר, השליטה הבאר-שבעית השתלמה, כאשר שתי דקות לסיום המחצית הראשונה ג'בון איסט השווה לאחר שכדור שבעט פדרו אמאדור הגיע אליו, והוא גלגל פנימה את שער השוויון.

המחצית השנייה נפתחה באותו אופן שבו החל המשחק: באר-שבע החזיקה יותר בכדור וסבאח ארבה כדי להשיג את הכדור ולעקוץ במתפרצות. בדקה ה-59 האזרים כמעט שוב עקצו, כאשר פריצה של אורפה אמבינה הסתיימה באחד על אחד מול אופיר מרציאנו, אך למזלה של באר-שבע, שחקנה של סבאח בעט החוצה. שלוש דקות לאחר מכן אותו אמבינה נגח נהדר, אך מרציאנו התעופף וסיפק הצלה גדולה.

הקבוצה של קוז'וך חזרה לשלוט והגיעה למספר מצבים נהדרים, אך איגור זלאטנוביץ' ואמיר גנאח החמיצו. בדקה ה-79 הגיע המהפך, כאשר זלאטנוביץ' עלה נהדר לכדור קרן של אליאל פרץ, המצטיין של באר-שבע, והחלוץ הסרבי נגח פנימה בחוזקה והעניק לבאר-שבע את היתרון. מוחמד אבו רומי יכול היה לשלוח את באר-שבע לגומלין עם יתרון נוח הרבה יותר, אך רשם החמצה גדולה לקראת הסיום. למרות זאת, באר-שבע סוגרת עוד ניצחון "ביתי", הפעם בבוקרשט, ותיסע לגומלין בשבוע הבא עם לא מעט תקוות להיסטוריה.

ניב יהושע ( צילום: הפועל באר-שבע )

מהלך המשחק

דקה 6': שער! 0:1 לסבאח. התקפה מתפרצת קטלנית של האורחת הסתיימה בנגיחה וליקו סימיץ' לרשת של מרציאנו.

22': לאנס מיקלס קיבל כדור בצד ימין של התקפת באר-שבע, פרץ קדימה והעביר כדור רוחב מסוכן שרק במזל לא מצא רגל מסיימת של אף שחקן מסבאח.

25': נגיחה של איגור זלאטנוביץ' פגעה בשחקן הגנה וחזרה אליו וממצב נפלא הוא בעט חלש, הישר לידין של סטאס פוקאטילוב.

27': קסנדר סברינה השתחרר מהשמירה של גיא מזרחי, חתך למרכז וסובב כדור מחוץ לרחבה, אופיר מרציאנו קלט.

43'. שער! באר-שבע השוותה ל-1:1. הכדור טייל ברחבה של סבאח והגיע לפדרו אמאדור. הבעיטה של המגן נהדפה משחקן הגנה לרגליו של ג'בון איסט - שגלגל פנימה.

ג'בון איסט ( צילום: ליאור מוסקוביץ, הפועל באר שבע )

48': איסט קיבל כדור נהדר ועמה לבדו מול פוקאטילוב, אך נפל ברחבה לאחר מגע עם אחד משחקני ההגנה, והשופט סימן להמשיך.

59': אורפה אמבינה חטף כדור, השתחרר מאמאדור, דהר קדימה ועמד לבדו מול מרציאנו, ולמזלה של באר-שבע הבעיטה שלו לא פספסה את המסגרת.

62': אמבינה עלה היטב לכדור גובה ונגח מצוין, אך מרציאנו התעופף וסיפק הצלה גדולה.

67': באר-שבע תפסה את הגנת סבאח לא מוכנה, אך זלאטנוביץ' התמהמה ונבלם, ולאחר מכן לוקאס ונטורה בעט ממצב טוב לשמיים.

70': בעיטה חזקה של זלאטנוביץ' מחוץ לרחבה נהדפה על ידי פוקאטילוב.

73': כדור חוץ של באר-שבע שהוכנס לרחבה לא הורחק טוב בידי הגנת סבאח והגיע למוחמד אבו רומי, שבעט לא מספיק חזק ופוקאטילוב קלט.

75': מהלך אדיר של אליאל פרץ, שמצא את אמיר גנאח במצב נהדר - אך שחקן הכנף לא היה מספיק מדויק ופספס את המסגרת.

79': שער! הפועל באר-שבע עלתה ל-1:2. זלאטנוביץ' עלה נהדר לכדור קרן של פרץ, נגח פנימה והשלים את המהפך בבוקרשט.

הפך לזכות באר-שבע בנגיחה גדולה. איגור זלאטנוביץ' ( צילום: ליאור מוסקוביץ, הפועל באר שבע )

89': יונס מלדה, בהופעת הבכורה שלו, חילץ כדור מפוקאטילוב ויצר התקפה מסוכנת לבאר-שבע. הכדור הגיע למוחמד אבו רומי, שבעט כדור שהורחק מהקו לקרן על ידי שחקן הגנה.

הרכבים

הפועל באר-שבע: אופיר מרציאנו; גיא מזרחי, איתי רוטמן, מיגל ויטור, פדרו אמאדור; ניב יהושע (חמודי כנעאן, 85), לוקאס ונטורה, אליאל פרץ; זאהי אחמד (אמיר גנאח, 66), איגור זלאטנוביץ' (יונס מלדה, 85), ג'בון איסט (מוחמד אבו רומי, 71).