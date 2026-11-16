השערים הנעולים של האצטדיון בקריית־שמונה הפכו לאורך תקופת המלחמה לסמל המובהק ביותר לחורבנה של העיר. זה הרבה מעבר לספורט. קבוצת הכדורגל ומועדון הספורט המפותח הם פארה של קריית־שמונה ומקור גאוותה. אני עוד זוכר את ההתרגשות והדמעות כשגרתי בה, כשלקחה הקבוצה שלנו, של התושבים, את האליפות שהכניסה את העיר לראשונה אל דפי ההיסטוריה בנסיבות "אזרחיות ספורטיביות" נורמליות.

השערים הנעולים של האצטדיון בקריית־שמונה הפכו לאורך תקופת המלחמה לסמל המובהק ביותר לחורבנה של העיר. זה הרבה מעבר לספורט. קבוצת הכדורגל ומועדון הספורט המפותח הם פארה של קריית־שמונה ומקור גאוותה. אני עוד זוכר את ההתרגשות והדמעות כשגרתי בה, כשלקחה הקבוצה שלנו, של התושבים, את האליפות שהכניסה את העיר לראשונה אל דפי ההיסטוריה בנסיבות "אזרחיות ספורטיביות" נורמליות.

השערים הנעולים של האצטדיון בקריית־שמונה הפכו לאורך תקופת המלחמה לסמל המובהק ביותר לחורבנה של העיר. זה הרבה מעבר לספורט. קבוצת הכדורגל ומועדון הספורט המפותח הם פארה של קריית־שמונה ומקור גאוותה. אני עוד זוכר את ההתרגשות והדמעות כשגרתי בה, כשלקחה הקבוצה שלנו, של התושבים, את האליפות שהכניסה את העיר לראשונה אל דפי ההיסטוריה בנסיבות "אזרחיות ספורטיביות" נורמליות.