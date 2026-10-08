סערת הכרטיסים לקראת המשחק בין הפועל ירושלים למכבי חיפה בטדי עולה מדרגה. במועדון הירוק הגיבו הבוקר (חמישי) בחריפות לביקורת שהשמיעה הפועל ירושלים, והבהירו כי החזירו את כל מכסת ההזמנות שקיבלו לקראת המשחק - בהתאם לתקנון מינהלת הליגות - ולא יעשו בה כל שימוש.

סערת הכרטיסים לקראת המשחק בין הפועל ירושלים למכבי חיפה בטדי עולה מדרגה. במועדון הירוק הגיבו הבוקר (חמישי) בחריפות לביקורת שהשמיעה הפועל ירושלים, והבהירו כי החזירו את כל מכסת ההזמנות שקיבלו לקראת המשחק - בהתאם לתקנון מינהלת הליגות - ולא יעשו בה כל שימוש.

סערת הכרטיסים לקראת המשחק בין הפועל ירושלים למכבי חיפה בטדי עולה מדרגה. במועדון הירוק הגיבו הבוקר (חמישי) בחריפות לביקורת שהשמיעה הפועל ירושלים, והבהירו כי החזירו את כל מכסת ההזמנות שקיבלו לקראת המשחק - בהתאם לתקנון מינהלת הליגות - ולא יעשו בה כל שימוש.

במכבי חיפה הסבירו כי הקבוצה האורחת זכאית ל-50 הזמנות ליציע החוץ ול-30 הזמנות נוספות ליציע הכבוד. "קופת הכרטיסים של המועדון קיבלה אוטומטית את ההקצאה, והבוקר הודענו כי לא נעשה בה כל שימוש", נמסר מהמועדון. "ההזמנות הוחזרו להפועל ירושלים ולא יהיו מוזמנים של משפחות השחקנים במשחק זה, מאחר ואנו לא מרגישים בטוחים בטדי".

במכבי חיפה הסבירו כי הקבוצה האורחת זכאית ל-50 הזמנות ליציע החוץ ול-30 הזמנות נוספות ליציע הכבוד. "קופת הכרטיסים של המועדון קיבלה אוטומטית את ההקצאה, והבוקר הודענו כי לא נעשה בה כל שימוש", נמסר מהמועדון. "ההזמנות הוחזרו להפועל ירושלים ולא יהיו מוזמנים של משפחות השחקנים במשחק זה, מאחר ואנו לא מרגישים בטוחים בטדי".

במכבי חיפה הסבירו כי הקבוצה האורחת זכאית ל-50 הזמנות ליציע החוץ ול-30 הזמנות נוספות ליציע הכבוד. "קופת הכרטיסים של המועדון קיבלה אוטומטית את ההקצאה, והבוקר הודענו כי לא נעשה בה כל שימוש", נמסר מהמועדון. "ההזמנות הוחזרו להפועל ירושלים ולא יהיו מוזמנים של משפחות השחקנים במשחק זה, מאחר ואנו לא מרגישים בטוחים בטדי".

ההחלטה התקבלה על רקע המחאה של מכבי חיפה ואוהדיה, בעקבות הטענות לאלימות משטרתית ולתנאים שלטענת המועדון אינם מאפשרים הגעה בטוחה של אוהדי הקבוצה לאצטדיון. במכבי חיפה אף החריפו את הטון מול מנכ"ל הפועל ירושלים, אורי שרצקי: "במקום לנסות לעקוץ את מכבי חיפה בתקשורת, מר שרצקי צריך לעשות בדק בית איך אוהדי כדורגל אורחים יכולים להגיע לטדי בבטחה ולא לחשוש להיפגע מאלימות".

ההחלטה התקבלה על רקע המחאה של מכבי חיפה ואוהדיה, בעקבות הטענות לאלימות משטרתית ולתנאים שלטענת המועדון אינם מאפשרים הגעה בטוחה של אוהדי הקבוצה לאצטדיון. במכבי חיפה אף החריפו את הטון מול מנכ"ל הפועל ירושלים, אורי שרצקי: "במקום לנסות לעקוץ את מכבי חיפה בתקשורת, מר שרצקי צריך לעשות בדק בית איך אוהדי כדורגל אורחים יכולים להגיע לטדי בבטחה ולא לחשוש להיפגע מאלימות".

ההחלטה התקבלה על רקע המחאה של מכבי חיפה ואוהדיה, בעקבות הטענות לאלימות משטרתית ולתנאים שלטענת המועדון אינם מאפשרים הגעה בטוחה של אוהדי הקבוצה לאצטדיון. במכבי חיפה אף החריפו את הטון מול מנכ"ל הפועל ירושלים, אורי שרצקי: "במקום לנסות לעקוץ את מכבי חיפה בתקשורת, מר שרצקי צריך לעשות בדק בית איך אוהדי כדורגל אורחים יכולים להגיע לטדי בבטחה ולא לחשוש להיפגע מאלימות".