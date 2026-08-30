למרות ניסיונות אחרונים של לצ'ה לצרף את סתיו טוריאל עד לסגירת חלון ההעברות באיטליה מחרתיים, הפועל ת"א הבהירה לאיטלקים כי הוא לא למכירה.

למרות ניסיונות אחרונים של לצ'ה לצרף את סתיו טוריאל עד לסגירת חלון ההעברות באיטליה מחרתיים, הפועל ת"א הבהירה לאיטלקים כי הוא לא למכירה.

האיטלקים היו מוכנים לשפר את הצעתם ולהגיע עד לשלושה מיליון אירו עבור הקשר, שרק לפני שנתיים הגיע להפועל ת"א אחרי שמיעט לשחק במ.ס אשדוד. אלא שבוולפסון העבירו מסר ברור: טוריאל נשאר. רק לפני מספר חודשים האריך הקשר את חוזהו בשלוש שנים, זכה לשדרוג בשכרו לכ-350 אלף אירו לעונה ובמסגרת ההסכם הוסר סעיף היציאה מחוזהו. בלצ'ה קיוו כי ההדחה של הפועל מפלייאוף הליגה האזורית, לצד שדרוג ההצעה, יובילו לשינוי בעמדת המועדון – אך נענו בשלילה מוחלטת. טוריאל עשוי לפתוח הערב מול הפועל חיפה בסמי עופר, לאחר שבשל פציעה לא פתח בשני המשחקים מול אטאלנטה.

האיטלקים היו מוכנים לשפר את הצעתם ולהגיע עד לשלושה מיליון אירו עבור הקשר, שרק לפני שנתיים הגיע להפועל ת"א אחרי שמיעט לשחק במ.ס אשדוד. אלא שבוולפסון העבירו מסר ברור: טוריאל נשאר. רק לפני מספר חודשים האריך הקשר את חוזהו בשלוש שנים, זכה לשדרוג בשכרו לכ-350 אלף אירו לעונה ובמסגרת ההסכם הוסר סעיף היציאה מחוזהו. בלצ'ה קיוו כי ההדחה של הפועל מפלייאוף הליגה האזורית, לצד שדרוג ההצעה, יובילו לשינוי בעמדת המועדון – אך נענו בשלילה מוחלטת. טוריאל עשוי לפתוח הערב מול הפועל חיפה בסמי עופר, לאחר שבשל פציעה לא פתח בשני המשחקים מול אטאלנטה.

האיטלקים היו מוכנים לשפר את הצעתם ולהגיע עד לשלושה מיליון אירו עבור הקשר, שרק לפני שנתיים הגיע להפועל ת"א אחרי שמיעט לשחק במ.ס אשדוד. אלא שבוולפסון העבירו מסר ברור: טוריאל נשאר. רק לפני מספר חודשים האריך הקשר את חוזהו בשלוש שנים, זכה לשדרוג בשכרו לכ-350 אלף אירו לעונה ובמסגרת ההסכם הוסר סעיף היציאה מחוזהו. בלצ'ה קיוו כי ההדחה של הפועל מפלייאוף הליגה האזורית, לצד שדרוג ההצעה, יובילו לשינוי בעמדת המועדון – אך נענו בשלילה מוחלטת. טוריאל עשוי לפתוח הערב מול הפועל חיפה בסמי עופר, לאחר שבשל פציעה לא פתח בשני המשחקים מול אטאלנטה.

ב-9 באוגוסט, שאנדה סילבה קיבל הודעה על עזיבתו הסופית מהמועדון. ייתכן שהפורטוגלי עוד ייכלל בסגל למשחק הערב בסמי עופר, אך במקרה כזה זו צפויה להיות הופעתו האחרונה במדים האדומים. במועדון קיימו בתקופה האחרונה מספר שיחות עם סילבה בעקבות חוסר ההתאקלמות שלו, לאחר שהיה למעשה הזר היחיד מבין שחקני הרכש של הקיץ שלא הצליח להשתלב. הוא צפוי לקבל פיצוי, מאחר שהוא מחזיק בחוזה לעונה הקרובה בשכר של כ-300 אלף אירו.

ב-9 באוגוסט, שאנדה סילבה קיבל הודעה על עזיבתו הסופית מהמועדון. ייתכן שהפורטוגלי עוד ייכלל בסגל למשחק הערב בסמי עופר, אך במקרה כזה זו צפויה להיות הופעתו האחרונה במדים האדומים. במועדון קיימו בתקופה האחרונה מספר שיחות עם סילבה בעקבות חוסר ההתאקלמות שלו, לאחר שהיה למעשה הזר היחיד מבין שחקני הרכש של הקיץ שלא הצליח להשתלב. הוא צפוי לקבל פיצוי, מאחר שהוא מחזיק בחוזה לעונה הקרובה בשכר של כ-300 אלף אירו.

מי שיחליף אותו במצבת הזרים הוא יאניק ללינדאל הסורינאמי, ששיחק בעונה החולפת 34 משחקים בליגה ההולנדית הבכירה במדי וולנדאם, עימה ירד לליגת המשנה. ללינדאל כבר סיכם את תנאיו בהפועל ת"א וינחת היום בישראל כדי לעבור בדיקות רפואיות ולחתום על חוזהו. ההחלטה לצרפו נובעת בין היתר מהוורסטיליות שלו: למרות שהוא מגן שמאלי, מדובר בשחקן קו התקפי שיכול לשחק גם ככנף, כפי שעשה בחלק מהמשחקים בהולנד. הוא ודורון ליידנר, שפתח מצוין את העונה, צפויים להיאבק על המקום באגף השמאלי.

מי שיחליף אותו במצבת הזרים הוא יאניק ללינדאל הסורינאמי, ששיחק בעונה החולפת 34 משחקים בליגה ההולנדית הבכירה במדי וולנדאם, עימה ירד לליגת המשנה. ללינדאל כבר סיכם את תנאיו בהפועל ת"א וינחת היום בישראל כדי לעבור בדיקות רפואיות ולחתום על חוזהו. ההחלטה לצרפו נובעת בין היתר מהוורסטיליות שלו: למרות שהוא מגן שמאלי, מדובר בשחקן קו התקפי שיכול לשחק גם ככנף, כפי שעשה בחלק מהמשחקים בהולנד. הוא ודורון ליידנר, שפתח מצוין את העונה, צפויים להיאבק על המקום באגף השמאלי.

מי שיחליף אותו במצבת הזרים הוא יאניק ללינדאל הסורינאמי, ששיחק בעונה החולפת 34 משחקים בליגה ההולנדית הבכירה במדי וולנדאם, עימה ירד לליגת המשנה. ללינדאל כבר סיכם את תנאיו בהפועל ת"א וינחת היום בישראל כדי לעבור בדיקות רפואיות ולחתום על חוזהו. ההחלטה לצרפו נובעת בין היתר מהוורסטיליות שלו: למרות שהוא מגן שמאלי, מדובר בשחקן קו התקפי שיכול לשחק גם ככנף, כפי שעשה בחלק מהמשחקים בהולנד. הוא ודורון ליידנר, שפתח מצוין את העונה, צפויים להיאבק על המקום באגף השמאלי.