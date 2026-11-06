מכבי ת"א איבדה היום (שישי) שתי נקודות יקרות בתוספת הזמן, כשנפרדה ממכבי פ"ת ב-2:2 דרמטי בבלומפילד. הצהובים כבר היו בדרך לניצחון אחרי שער של אסטר סוקלר בדקה ה-90, אלא שאיתן טיבי, אקס מכבי ת"א, קבע את תוצאת המשחק עם שער שוויון בדקה הרביעית של תוספת הזמן. בעקבות התוצאה, הצהובים עלולים לאבד את הפסגה עוד לפני היציאה לפגרת הנבחרות, בהתאם לתוצאה במשחק בין הפועל באר-שבע להפועל ת"א.

קני מילר, מאמן מכבי ת"א, התקשה להסתיר את האכזבה בסיום: "זה מתסכל מאוד, במיוחד כשאתה מאבד נקודות במשחק בית. כשאתה כובש בדקה ה-90 ואז סופג בתוספת הזמן, זו תחושה כואבת. אסור לנו לתת ליתרון כזה לחמוק מאיתנו. החילופים הכניסו אנרגיות חדשות ועזרו לשנות את המשחק, אבל בסופו של דבר אנחנו מאוכזבים. אני שואל את עצמי אם עשינו מספיק".

גלריה קני מילר ( צילום: עוז מועלם )

על הפעילות הצפויה של הקבוצה בחלון ההעברות של ינואר, אמר המאמן: "ברור שתהיה פעילות, כמו בכל קבוצה, אבל יש עוד הרבה משחקים עד אז. עכשיו יש פגרת נבחרות, ואני מקווה שכל השחקנים יחזרו ממנה בריאים ונוכל להמשיך קדימה".

גם סוקלר, שהיה בטוח שהעניק לצהובים את שלוש הנקודות, התקשה לקבל את התוצאה: "אני מאוכזב וכועס. יש לנו עכשיו פגרה, נצטרך לחשוב על מה שקרה ולחזור כדי לקחת נקודות. הדבר הראשון שחסר לנו היה אנרגיה. הכול מתחיל משם".

בצד השני, זיו אריה יכול היה להיות מרוצה מהנקודה שהשיגה קבוצתו, ועוד מול האלופה בבלומפילד. "השבוע לא חששתי, בניגוד להפועל באר-שבע, אבל עוזר המאמן שלי דן איינבינדר תמיד מאתגר אותי. הוא אמר לי שהאנרגיות קטסטרופה וקצת ערער אותי. הופתעתי, הגיעה לנו לפחות נקודה. אנחנו יוצאים לפגרה עם טעם טוב, כי בפעם הקודמת יצאנו לפגרה אחרי הפסד 4:2 להפועל ירושלים, שאחריו כבר רציתי לפרוש".

"יוצאים לפגרה עם טעם טוב". אריה ( צילום: עוז מועלם )

על ההתאמות הטקטיות שביצע במהלך המשחק הוסיף המאמן: "כרגע אנחנו חייבים לשחק עם חמישה שחקנים בהגנה. אחרי 20 דקות הצלחנו להשתחרר עם הכדור ועשינו כמה דברים טובים מאוד".