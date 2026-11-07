מכבי חיפה קיוותה לעצור את רצף ההפסדים לעיני הקהל שלה - אבל ספגה תבוסה כואבת 4:0 מול מכבי נתניה , בסיומה הודיע המאמן ברק בכר בשידור ישיר על התפטרותו. עומר פרץ מועמד להחליפו כאשר במועדון צפויים לפנות להפועל פ"ת. אפשרות נוספת: החתמת מאמן זר.

"זהו רגע מאוד קשה עבורי", אמר המאמן בדמעות. "הקבוצה צריכה שינוי. עבדתי קשה מאוד כדי להרים את הקבוצה הזאת, זה לא הלך. הודעתי ליענקל'ה שחר שאני מתפטר. הקבוצה צריכה שינוי. ניסיתי, לא עבד. שלם עם מה שעשיתי. בטוח שהמועדון ייצא לדרך חדש".

"הקבוצה צריכה שינוי". בכר הערב ( צילום: עמרי שטיין )

אחרי ההפסדים להפועל באר-שבע ולהפועל ת"א, ברק בכר קיווה לראות המשך ליכולת המעודדת מהמחצית השנייה בבלומפילד. אלא שדווקא נתניה שלטה במשחק, ושערים של גרגורי מורוזוב, עוז בילו, נדב נידם ואילון אלמוג קבעו תבוסה כואבת לירוקים וניצחון גדול לרוני לוי במגרשה של הקבוצה שאיתה זכה בשלוש אליפויות כמאמן.

בדקות הסיום, כבר הגיעו הקריאות של האוהדים למאמן להתפטר, וההחלטה של המועדון למנוע ראיונות בסיום רמזה שדרמה גדולה צפויה להתרחש. לאחר השריקה האחרונה, הבעלים יעקב שחר כינס את השחקנים והצוות המקצועי בחדר ההלבשה, בזמן שהמאמן הודיע בשידור חי על סיום דרכו.

אחרי עשרה מחזורים רחוקה מכבי חיפה בשש נקודות מהפסגה ומכבי ת"א, כשהפער עלול לגדול כבר מחר לשבע נקודות, בסיום מאבק הצמרת בין הפועל ת"א להפועל באר-שבע. "זהו יום קשה עבור מכבי חיפה", אמרו במועדון על המאמן. "עוזב אותנו הערב המאמן הכי מצליח במועדון, אישיות עצומה ואוהב מכבי בכל רמ"ח אבריו. בימים שאנשים לא יודעים לקחת אחריות - הוא ידע לקחת".