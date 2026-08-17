אחרי שבית"ר ירושלים זכתה אתמול (ראשון) לראשונה באות נשיא המדינה על עשייה חברתית, עושה רושם כי במכבי חיפה התגובה לאי-הזכייה הייתה פחות חיובית – כך לדברי המועדון מהבירה, ששיחרר תגובה תקיפה וחריגה במיוחד נגד מנכ"ל הירוקים, איציק עובדיה.

אחרי שבית"ר ירושלים זכתה אתמול (ראשון) לראשונה באות נשיא המדינה על עשייה חברתית, עושה רושם כי במכבי חיפה התגובה לאי-הזכייה הייתה פחות חיובית – כך לדברי המועדון מהבירה, ששיחרר תגובה תקיפה וחריגה במיוחד נגד מנכ"ל הירוקים, איציק עובדיה.

אחרי שבית"ר ירושלים זכתה אתמול (ראשון) לראשונה באות נשיא המדינה על עשייה חברתית, עושה רושם כי במכבי חיפה התגובה לאי-הזכייה הייתה פחות חיובית – כך לדברי המועדון מהבירה, ששיחרר תגובה תקיפה וחריגה במיוחד נגד מנכ"ל הירוקים, איציק עובדיה.