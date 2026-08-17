אחרי שבית"ר ירושלים זכתה אתמול (ראשון) לראשונה באות נשיא המדינה על עשייה חברתית, עושה רושם כי במכבי חיפה התגובה לאי-הזכייה הייתה פחות חיובית – כך לדברי המועדון מהבירה, ששיחרר תגובה תקיפה וחריגה במיוחד נגד מנכ"ל הירוקים, איציק עובדיה.
בבית"ר טוענים כי עובדיה התקשה לקבל את תוצאות הוועדה שבחרה בירושלמים, ואף שלח הודעות חריגות וקשות לחברי הוועדה. במועדון מהבירה לא עברו על כך בשתיקה ושיגרו עקיצה חריפה: "אנו מתפלאים כי במועדון כה גדול נמצא מנכ״ל כל כך קטן שמנסה להלך אימים על פרס קהילתי מיוחד. הפרס נמצא בדיוק במקום הראוי לו, ואנו חולקים כבוד אדיר גם לפעילות של אנשי השטח של מכבי חיפה ויתר קבוצות הליגה".
הירוקים פרסמו הודעה רשמית, שבה הגנו על עובדיה ואף דרשו התנצלות מבית"ר: "נבקש להבהיר באופן חד משמעי כי מנכ״ל המועדון, איציק עובדיה, לא פנה לאיש מחברי הוועדה לא באופן ישיר ולא באופן עקיף. הצגת הדברים באופן זה אינה נכונה וחוטא למציאות. אנו מסתייגים מתגובת בית"ר ירושלים, נטולת הממלכתיות המאפיינת פרס זה, ומניחים שנבעה מהפרסומים השונים, ועל כך ראוי שיתנצלו בפני המועדון שלנו".
עוד נכתב בהודעה: "אנו מכבדים את החלטת הוועדה ואת הזוכים, חברינו מבית"ר ירושלים, ונמשיך לפעול למען הקהילה והחברה הישראלית כפי שעשינו לאורך עשרות השנים, כי תרומה לקהילה היא ניצחון של כולנו".
כזכור, הטקס שנערך בבית הנשיא העניק לבית"ר את הפרס על הצטיינות בעשייה קהילתית מבין מועדוני ליגת העל. לצד הזכייה הירושלמית, נשיא מכבי חיפה יעקב שחר ונשיאת הפועל באר-שבע אלונה ברקת קיבלו את אות המופת האישי מנשיא המדינה יצחק הרצוג על פועלם רב השנים בספורט הישראלי.