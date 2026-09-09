אחרי שמכירתו של קרווין אנדרדה ממכבי ת"א לוולוס מהליגה היוונית הבכירה נסגרה, העסקה נפלה ברגע האחרון. עם זאת, מחזיקת הגביע הישראלית מצאה אלטרנטיבה, כאשר מי שתרכוש אותו היא רסיפה מליגת המשנה בברזיל.

אחרי שמכירתו של קרווין אנדרדה ממכבי ת"א לוולוס מהליגה היוונית הבכירה נסגרה, העסקה נפלה ברגע האחרון. עם זאת, מחזיקת הגביע הישראלית מצאה אלטרנטיבה, כאשר מי שתרכוש אותו היא רסיפה מליגת המשנה בברזיל.

אחרי שמכירתו של קרווין אנדרדה ממכבי ת"א לוולוס מהליגה היוונית הבכירה נסגרה, העסקה נפלה ברגע האחרון. עם זאת, מחזיקת הגביע הישראלית מצאה אלטרנטיבה, כאשר מי שתרכוש אותו היא רסיפה מליגת המשנה בברזיל.

בדומה למה שנסגר עם וולוס, גם רסיפה תשלם 1.6 מיליון אירו עבור אנדרדה, כשמכבי ת"א תקבל גם 20 אחוז מעסקת מכירה עתידית עבור השחקן.

בדומה למה שנסגר עם וולוס, גם רסיפה תשלם 1.6 מיליון אירו עבור אנדרדה, כשמכבי ת"א תקבל גם 20 אחוז מעסקת מכירה עתידית עבור השחקן.

בדומה למה שנסגר עם וולוס, גם רסיפה תשלם 1.6 מיליון אירו עבור אנדרדה, כשמכבי ת"א תקבל גם 20 אחוז מעסקת מכירה עתידית עבור השחקן.