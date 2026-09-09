אחרי שמכירתו של קרווין אנדרדה ממכבי ת"א לוולוס מהליגה היוונית הבכירה נסגרה, העסקה נפלה ברגע האחרון. עם זאת, מחזיקת הגביע הישראלית מצאה אלטרנטיבה, כאשר מי שתרכוש אותו היא רסיפה מליגת המשנה בברזיל.
בדומה למה שנסגר עם וולוס, גם רסיפה תשלם 1.6 מיליון אירו עבור אנדרדה, כשמכבי ת"א תקבל גם 20 אחוז מעסקת מכירה עתידית עבור השחקן.
אנדרדה חתם לפני שנה בדיוק במכבי ת"א לארבע שנים. הוא ערך 22 הופעות בליגת העל במדי הצהובים, במהלכן כבש שני שערים וזכה עם הקבוצה בגביע הטוטו וגביע המדינה.
עזיבתו של אנדרדה פותרת למכבי חלק מהפלונטר, אך במועדון עדיין מעוניינים לצרף שחקן כנף זר נוסף. לשם כך יצטרכו הצהובים לפנות מקום נוסף במכסה, כאשר יון ניקולאסקו, שממשיך בהליך השיקום וצפוי לחזור רק בדצמבר או בינואר, אינו מעוניין בשלב זה לעזוב בהשאלה. אם לא תימצא התפתחות אחרת, מכבי עשויה להידרש להחלטה כלכלית בנוגע להקפאתו.