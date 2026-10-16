ארגון אוהדי מכבי חיפה, "הקופים הירוקים", הודיע היום (שישי) כי לא יעודד את אלי דסה בתחילת דרכו במועדון, לאחר שהמגן חתם בקבוצה בתחילת השבוע. בהודעה מפורטת הסביר הארגון כי החלטתו נובעת מעמדתו העקרונית בנוגע לצירוף שחקנים מהיריבות הגדולות של הירוקים, ובראשן מכבי ת"א.

בפתח ההודעה הבהיר הארגון כי לא מדובר בעניין אישי נגד דסה, וכי לא ינסה למנוע מאוהדים אחרים לעודד אותו. "אלי דסה לא יקבל מאיתנו עידוד בתחילת הדרך שלו במכבי חיפה. אמרנו את זה בעבר ושום דבר לא השתנה בגישה שלנו לנושא. אם שאר הקהל יבחר לעודד אותו ניתן לזה את המקום", נכתב.

גלריה אלי דסה ( צילום: מכבי חיפה )

עוד נכתב בהודעה: "כחלק מהגישה הזו, עומד גם נושא של שחקנים שמגיעים מהיריבות הגדולות שלנו. הרי את מי שמנהל את הכדורגל היום ואת מכבי בפרט מעניין קודם כל הכסף. זה בראש סדר העדיפויות".

"מבחינתנו, להכשיר את הקרקע לכך שרכבת של שחקנים מהיריבות הכי גדולות שלנו תגיע לכאן ללא שום התייחסות מהצד שלנו, ייתן אור ירוק להנהלת מכבי חיפה להנחית פה שחקנים דוגמת דור פרץ וערן זהבי".

"אז נכון שצריך להיות גם ריאלים, ולצערנו שחקנים מהיריבות הכי גדולות שלנו ימשיכו להגיע לכאן, אבל נדרשת תקופה שבה הם צריכים להוכיח את עצמם במכבי חיפה, ולהוכיח שהם ראויים ללבוש את החולצה הירוקה".

"אין לנו שום דבר נגד אלי דסה. אבל בסוף, שחקן שעבר בקריית שלום, שרצה גם עכשיו לחתום במכבי ת"א ורק כשהבהירו לו שהם לא מעוניינים בו בחר במכבי חיפה, ושרואה אותנו כאופציה אחרונה, לא יקבל מאיתנו עידוד מהדקה הראשונה שלו בירוק".

"מי שחושב אחרת, כמו שאמרנו בעבר ואומרים גם עכשיו, מוזמן לעודד ולהלל אותו מהדקה הראשונה שלו כאן. כמובן שאנחנו מאחלים לו הרבה בהצלחה".

פציעה קשה. מלמד ( צילום: עוז מועלם )

קרע חלקי ברצועה לגיא מלמד

ובעניין אחר: חלוץ הקבוצה, גיא מלמד, שנפצע במהלך האימון, עבר בדיקת MRI, שבה אובחן קרע חלקי ברצועה הצולבת הקדמית בברכו.