מכבי חיפה השלימה את הכנותיה לקראת משחק החוץ מול עירוני קריית-שמונה (הערב,20:00). למרות הניצחון הביתי על הפועל ר"ג במחזור האחרון, ברק בכר צפוי לבצע מספר שינויים בהרכב.
יילה בטאיי אמור לפתוח בעמדת המגן הימני, בעוד יאיר מרדכי, שהגיע הקיץ מק"ש, צפוי לערוך בכורה בהרכב הירוקים בליגה ולשחק מתחת לחלוץ. ברוניניו יוסט לעמדת הכנף השמאלי, ופדרו בראזאו אמור לפתוח לראשונה בהרכב. יותר מ-7,000 אוהדי מכבי חיפה צפויים להגיע לאצטדיון בנתניה ולתמוך בקבוצה.
"ק"ש קבוצה נהדרת, שכבר בגביע הטוטו הוכיחה לכולם שהיא איכותית מאוד", אמר שחקן במכבי חיפה. "יש לה סגל צעיר ומצוין, ואנחנו נגיע מוכנים כדי להשיג את שלוש הנקודות".
פדראו וגיא מלמד לא צפויים להיכלל בסגל למשחק. היעדרותו של הבלם הברזילאי עשויה לבשר על מהלך נוסף של הירוקים, רגע לפני סגירת חלון ההעברות.
הרכב משוער: גלזר; בטאיי, לונוויק, צונאמי, סייף; עלי מוחמד, אזולאי; מרדכי, פדרו בראזאו, ברוניניו; נובאקוביץ'.