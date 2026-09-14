מכבי חיפה השלימה את הכנותיה לקראת משחק החוץ מול עירוני קריית-שמונה (הערב,20:00). למרות הניצחון הביתי על הפועל ר"ג במחזור האחרון, ברק בכר צפוי לבצע מספר שינויים בהרכב.

מכבי חיפה השלימה את הכנותיה לקראת משחק החוץ מול עירוני קריית-שמונה (הערב,20:00). למרות הניצחון הביתי על הפועל ר"ג במחזור האחרון, ברק בכר צפוי לבצע מספר שינויים בהרכב.

מכבי חיפה השלימה את הכנותיה לקראת משחק החוץ מול עירוני קריית-שמונה (הערב,20:00). למרות הניצחון הביתי על הפועל ר"ג במחזור האחרון, ברק בכר צפוי לבצע מספר שינויים בהרכב.

יילה בטאיי אמור לפתוח בעמדת המגן הימני, בעוד יאיר מרדכי, שהגיע הקיץ מק"ש, צפוי לערוך בכורה בהרכב הירוקים בליגה ולשחק מתחת לחלוץ. ברוניניו יוסט לעמדת הכנף השמאלי, ופדרו בראזאו אמור לפתוח לראשונה בהרכב. יותר מ-7,000 אוהדי מכבי חיפה צפויים להגיע לאצטדיון בנתניה ולתמוך בקבוצה.

יילה בטאיי אמור לפתוח בעמדת המגן הימני, בעוד יאיר מרדכי, שהגיע הקיץ מק"ש, צפוי לערוך בכורה בהרכב הירוקים בליגה ולשחק מתחת לחלוץ. ברוניניו יוסט לעמדת הכנף השמאלי, ופדרו בראזאו אמור לפתוח לראשונה בהרכב. יותר מ-7,000 אוהדי מכבי חיפה צפויים להגיע לאצטדיון בנתניה ולתמוך בקבוצה.

יילה בטאיי אמור לפתוח בעמדת המגן הימני, בעוד יאיר מרדכי, שהגיע הקיץ מק"ש, צפוי לערוך בכורה בהרכב הירוקים בליגה ולשחק מתחת לחלוץ. ברוניניו יוסט לעמדת הכנף השמאלי, ופדרו בראזאו אמור לפתוח לראשונה בהרכב. יותר מ-7,000 אוהדי מכבי חיפה צפויים להגיע לאצטדיון בנתניה ולתמוך בקבוצה.

"ק"ש קבוצה נהדרת, שכבר בגביע הטוטו הוכיחה לכולם שהיא איכותית מאוד", אמר שחקן במכבי חיפה. "יש לה סגל צעיר ומצוין, ואנחנו נגיע מוכנים כדי להשיג את שלוש הנקודות".

"ק"ש קבוצה נהדרת, שכבר בגביע הטוטו הוכיחה לכולם שהיא איכותית מאוד", אמר שחקן במכבי חיפה. "יש לה סגל צעיר ומצוין, ואנחנו נגיע מוכנים כדי להשיג את שלוש הנקודות".

"ק"ש קבוצה נהדרת, שכבר בגביע הטוטו הוכיחה לכולם שהיא איכותית מאוד", אמר שחקן במכבי חיפה. "יש לה סגל צעיר ומצוין, ואנחנו נגיע מוכנים כדי להשיג את שלוש הנקודות".