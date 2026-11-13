מכבי חיפה ממשיכה במאמצים למצוא את המאמן שיחליף את ברק בכר על הקווים, אך נכון לעכשיו אין התקדמות משמעותית במגעים. במועדון הירוק הבהירו כי השמות של המאמנים הזרים שעלו לאחרונה בתקשורת אינם נכונים, וכי בשלב זה מדובר בעיקר בספקולציות.

העדיפות של המנהל המקצועי ליאור רפאלוב ושל נשיא המועדון יעקב שחר היא למנות מאמן זר. שחר נפגש אתמול (חמישי) פעם נוספת עם רפאלוב, והעניק לו את המושכות ואת הקרדיט להוביל את המהלך. למרות שעדיין לא נרשמה פריצת דרך, רפאלוב נחוש למצוא את האיש שלדעתו יוכל להוביל את השינוי המקצועי שהקבוצה זקוקה לו.

המינוי מחכה. שחר ( צילום: גיל נחושתן )

עם זאת, בחיפה מבינים שהזמן דוחק, ואם עד תחילת השבוע הבא לא תהיה התקדמות בגזרת המאמנים הזרים, המועדון צפוי לפנות לאחד משני המועמדים הישראלים: עומר פרץ וברק יצחקי.

לירוקים ברור כי צירופו של פרץ יהיה מהלך פשוט וזול יותר. פיצוי בסכום לא גבוה להפועל פ"ת עשוי לסלול את דרכו לכרמל, כאשר גם עלויות שכרו נמוכות משמעותית מאלו של יצחקי. פרץ נחשב למאמן מבטיח, אך העובדה שטרם צבר ניסיון באימון מועדון גדול הופכת את המינוי האפשרי להימור לא קטן מבחינת מכבי חיפה.