מכבי ת"א הודיעה היום (רביעי) באופן רשמי על סיכום עם טונדלה הפורטוגלית על העברתו של שחקן ההתקפה הנרי אדו. הגנאי בן ה-23 יפתח פרק חדש בקריירה בליגה השנייה בפורטוגל.

מכבי ת"א הודיעה היום (רביעי) באופן רשמי על סיכום עם טונדלה הפורטוגלית על העברתו של שחקן ההתקפה הנרי אדו. הגנאי בן ה-23 יפתח פרק חדש בקריירה בליגה השנייה בפורטוגל.

מכבי ת"א הודיעה היום (רביעי) באופן רשמי על סיכום עם טונדלה הפורטוגלית על העברתו של שחקן ההתקפה הנרי אדו. הגנאי בן ה-23 יפתח פרק חדש בקריירה בליגה השנייה בפורטוגל.