מכבי ת"א הודיעה היום (רביעי) באופן רשמי על סיכום עם טונדלה הפורטוגלית על העברתו של שחקן ההתקפה הנרי אדו. הגנאי בן ה-23 יפתח פרק חדש בקריירה בליגה השנייה בפורטוגל.
אדו, שהצטרף לצהובים בפברואר 2024 מז'לינה הסלובקית, רשם במדי מכבי ת"א 31 הופעות בכל המסגרות, בהן כבש שלושה שערים. את העונה החולפת העביר כמושאל ב-OFK בלגרד, במדיה כבש שני שערים ב-16 הופעות.
בתוך כך, שחקן נוסף שנפרד זמנית ממכבי ת"א הוא נועם שוורץ. המגן הימני בן ה-20 חתם בהפועל ר"ג מהליגה הלאומית, אליה הצטרף בהשאלה ממכבי ת"א לעונת 2026/27. שוורץ שיחק בעונה החולפת בהפועל כפר שלם ורשם 33 הופעות בליגה השנייה, ובמקביל משתייך לסגל הנבחרת הצעירה של ישראל במסגרת מוקדמות אליפות אירופה עד גיל 21.