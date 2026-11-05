אוריין גורן בסגל נבחרת ישראל. כפי שפורסם לראשונה ב-ynet, קשר ברצלונה בן ה-17 נכלל ברשימה שפירסם הבוקר (חמישי) רן בן שמעון לקראת המשחקים מול קוסובו ואוסטריה בליגת האומות. גם קשר הפועל באר-שבע והנבחרת הצעירה, ניב יהושוע, קיבל זימון בכורה לנבחרת הבוגרת.

הזימון של גורן מגיע לאחר שבחר לייצג את ישראל על פני צ'כיה, ובעקבות שיחת החירום שקיים יו"ר ההתאחדות שינו זוארץ עם הוריו, כפי שנחשף ב-ynet. בן שמעון רצה לזמן אותו כבר לחלון הראשון של ליגת האומות, אך לבסוף ויתר לטובת משימת הנבחרת הצעירה, שלא צלחה.

גלריה זימון בכורה. גורן ( צילום: באדיבות ההתאחדות לכדורגל )

המאמן שוחח עם גורן לצורך תיאום ציפיות לקראת הצטרפותו, כשהקשר הצעיר צפוי לקבל לכל היותר דקות בודדות באחד משני המשחקים הקרובים. יהושוע, מצדו, זכה לזימון בזכות הכושר המצוין שהוא מציג בבאר-שבע.

מי שנותר מחוץ לסגל הוא מוחמד אבו-פאני, שממעט לשחק בכוכב האדום בלגרד. גם בלם טוונטה סתיו למקין וחלוץ די.סי יונייטד תאי בריבו לא נכללו בשל פציעות. שגיב יחזקאל, שהיה מועמד לקבל זימון בעקבות חזרתו לכושר במכבי ת"א, נותר אף הוא בחוץ.

אליאל פרץ לא נכלל ברשימה בשלב זה, אך עשוי להצטרף בהמשך: אם יחלים ויהיה חלק מסגל הפועל באר-שבע למשחק ביום ראשון בטרנר מול הפועל ת"א, הוא יקבל זימון. הקפטן אלי דסה נכלל בסגל.

אחת ההתלבטויות המרכזיות של בן שמעון לקראת החלון נוגעת לעמדת השוער. אסף צור, שפתח בשני משחקי הנבחרת האחרונים מול קוסובו ואירלנד והציג יכולת גבוהה, מתחרה עם דניאל פרץ, ששב ליכולת טובה בסאות'המפטון. נכון לעכשיו מסתמן יתרון קל לצור, בזכות הופעותיו בנבחרת בחודש שעבר.

יפתח על חשבונו של פרץ? אסף צור בנבחרת ( צילום: AP Photo/Darko Vojinovic )

דור תורג'מן צפוי לקבל את הקרדיט כחלוץ הבכיר במשחק החוץ מול קוסובו, שייערך בשבת, 14 בנובמבר, ב-16:00 בפרישטינה. שלושה ימים לאחר מכן, ב-17 בנובמבר ב-21:45, תפגוש ישראל את אוסטריה. הנבחרת מגיעה לחלון אחרי שצברה שתי נקודות בלבד מ-12 אפשריות.

הסגל המלא

שוערים: דניאל פרץ, עומרי גלזר, אסף צור.

הגנה: אלי דסה, גיא מזרחי, רוי רביבו, ענאן חלאילי, עיליי פיינגולד, נעם שטייפמן, רז שלמה, עידן נחמיאס, ניקיטה סטוינוב.