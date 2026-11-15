על פי הודעת המועדון, לא מדובר בפעם הראשונה שבה נגרם נזק לאוטובוס. לפני כחודשיים הודבקו עליו עשרות מדבקות, ובאירוע קודם אלמונים שרטו את הרכב באמצעות חפץ חד. בעקבות המקרה האחרון הגישה חברת "נוף המטייל" תלונה במשטרה, וציינה כי הנזק שנגרם מוערך באלפי שקלים.