הפועל חיפה הודיעה הבוקר (ראשון) על מקרה ונדליזם חמור שאירע במהלך הלילה, במסגרתו נופצו שמשות אוטובוס הקבוצה, שחנה בחניון מרכז הקונגרסים בעיר. האוטובוס, השייך לחברת ההסעות "נוף המטייל", ממותג בסמלי המועדון ובצבעיו, וכן בסמלי נותנת החסות הראשית. האירוע תועד ברשתות החברתיות.
על פי הודעת המועדון, לא מדובר בפעם הראשונה שבה נגרם נזק לאוטובוס. לפני כחודשיים הודבקו עליו עשרות מדבקות, ובאירוע קודם אלמונים שרטו את הרכב באמצעות חפץ חד. בעקבות המקרה האחרון הגישה חברת "נוף המטייל" תלונה במשטרה, וציינה כי הנזק שנגרם מוערך באלפי שקלים.
מהפועל חיפה נמסר: "המועדון רואה בחומרה את האירוע, שהוא אירוע אלימות לכל דבר ועניין, וקורא למשטרה לפעול בנחישות לתפיסת מבצעי המעשה המחליא".