חצי הכוס המלאה של נבחרת ישראל: הכחולים-לבנים קפצו מקום אחד בדירוג העולמי למקום ה-76 בעולם, למרות שסיימו את קמפיין ליגת האומות במקום האחרון וללא ניצחון - לראשונה בטורניר גדול מאז 1976. כך עולה מדירוג פיפ"א העדכני שפורסם היום (רביעי).
ישראל עקפה את קוסובו - יריבתה מבית 3 בליגת האומות, שירדה שני מקומות למקום ה-78, בעוד יתר היריבות מליגת האומות - אירלנד (56) ואוסטריה (22) - נותרו במקומן.
בצמרת הדירוג לא נרשמו שינויים בשלושת המקומות הראשונים. ספרד ממשיכה להוליך למרות ההפסד 3:2 לאנגליה, ארגנטינה נותרה שנייה אחרי שהביסה 0:7 את קוסטה ריקה, וצרפת שלישית. אנגליה עלתה למקום הרביעי, על חשבון פורטוגל, שירדה למקום השישי.
מי שרשמה את הקפיצה המרשימה ביותר בצמרת היא מרוקו, שעלתה שני שלבים והתמקמה במקום החמישי בעולם. בכך הפכה לנבחרת הערבית הראשונה אי פעם שמגיעה לדירוג הזה, ולנבחרת האפריקאית השנייה בלבד בהיסטוריה שנכנסת לחמישייה הראשונה, אחרי ניגריה שעשתה זאת באפריל 1994. העלייה של אריות האטלס באה על חשבון פורטוגל (6) וברזיל (7), שירדה במקום אחד.
את העשירייה הראשונה משלימות בלגיה (8), הולנד (9) וקולומביה, שעלתה למקום העשירי והותירה מאחוריה את גרמניה שטיפסה בשני מקומות (11), שווייץ (12) ומקסיקו (13), שצנחה שלושה שלבים. מצרים ירדה מקום אחד (26), אך נותרה שלישית בדירוג האפריקאי ושנייה בין הנבחרות הערביות, אחרי מרוקו.