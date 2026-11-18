חצי הכוס המלאה של נבחרת ישראל: הכחולים-לבנים קפצו מקום אחד בדירוג העולמי למקום ה-76 בעולם, למרות שסיימו את קמפיין ליגת האומות במקום האחרון וללא ניצחון - לראשונה בטורניר גדול מאז 1976. כך עולה מדירוג פיפ"א העדכני שפורסם היום (רביעי).

חצי הכוס המלאה של נבחרת ישראל: הכחולים-לבנים קפצו מקום אחד בדירוג העולמי למקום ה-76 בעולם, למרות שסיימו את קמפיין ליגת האומות במקום האחרון וללא ניצחון - לראשונה בטורניר גדול מאז 1976. כך עולה מדירוג פיפ"א העדכני שפורסם היום (רביעי).

חצי הכוס המלאה של נבחרת ישראל: הכחולים-לבנים קפצו מקום אחד בדירוג העולמי למקום ה-76 בעולם, למרות שסיימו את קמפיין ליגת האומות במקום האחרון וללא ניצחון - לראשונה בטורניר גדול מאז 1976. כך עולה מדירוג פיפ"א העדכני שפורסם היום (רביעי).

בצמרת הדירוג לא נרשמו שינויים בשלושת המקומות הראשונים. ספרד ממשיכה להוליך למרות ההפסד 3:2 לאנגליה, ארגנטינה נותרה שנייה אחרי שהביסה 0:7 את קוסטה ריקה, וצרפת שלישית. אנגליה עלתה למקום הרביעי, על חשבון פורטוגל, שירדה למקום השישי.

בצמרת הדירוג לא נרשמו שינויים בשלושת המקומות הראשונים. ספרד ממשיכה להוליך למרות ההפסד 3:2 לאנגליה, ארגנטינה נותרה שנייה אחרי שהביסה 0:7 את קוסטה ריקה, וצרפת שלישית. אנגליה עלתה למקום הרביעי, על חשבון פורטוגל, שירדה למקום השישי.

בצמרת הדירוג לא נרשמו שינויים בשלושת המקומות הראשונים. ספרד ממשיכה להוליך למרות ההפסד 3:2 לאנגליה, ארגנטינה נותרה שנייה אחרי שהביסה 0:7 את קוסטה ריקה, וצרפת שלישית. אנגליה עלתה למקום הרביעי, על חשבון פורטוגל, שירדה למקום השישי.