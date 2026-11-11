שם נוסף נקשר לחיפושים של מכבי חיפה אחר מאמן חדש. לפי דיווח של העיתונאי הבריטי בן ג'ייקובס, רורי היגינס הצפון אירי, שמאמן את קולריין, נמצא ברשימת המועמדים להחליף את ברק בכר. על פי הפרסום, הירוקים כבר קיימו שיחות ראשוניות עם כמה מאמנים זרים, במטרה לסכם עם אחד מהם במהלך פגרת הנבחרות.

היגינס הגיע לקולריין ב-2025 והוביל אותה לזכייה בגביע בעונה שעברה. גם העונה קבוצתו מציגה יכולת טובה: באוקטובר רשמה ארבעה ניצחונות ותיקו, כולל ניצחון 2:3 על האלופה לארן לאחר מהפך. ההישגים זיכו אותו בתואר מאמן החודש בפעם השנייה העונה, כשקולריין מקווה להתמודד על האליפות בעונת המאה להקמתה.

יגיע לכרמל? רורי היגינס ( IMAGO )

את דרכו על הקווים החל היגינס כעוזר מאמן בדונדאק, אחרי קריירת משחק שעברה בעיקר באירלנד ובצפון אירלנד. בהמשך שימש כסקאוט הראשי של נבחרת אירלנד, וב-2021 קיבל את תפקיד המאמן הראשי בדרי סיטי. לפי ג'ייקובס, עבודתו כבר משכה בעבר את תשומת לבם של מועדונים באנגליה, בהם נוטס קאונטי, ברטון אלביון וברנסלי.

בריאיון שפורסם השבוע ב"אייריש ניוז" סיפק היגינס הצצה לגישתו המקצועית. "אני מאמין גדול באחריות אישית. זה חשוב מאוד, בין אם אתה אחראי הציוד, מאמן, מנג'ר או שחקן", אמר. "אני חושב שבחברה המודרנית לפעמים חסרות עמידות ואחריות, אבל אני בהחלט לא רואה את זה כאן".