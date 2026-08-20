סוף לסאגה סביב עתידו של ירין לוי: הקשר הצעיר חזר למכבי חיפה וחתם היום (חמישי) על חוזה חדש במועדון עד 2029. לוי, שחזר לאחר תקופת השאלה בבית"ר ירושלים, שודרג בשכרו וצפוי להפוך לאחד השחקנים המרכזיים במרכז השדה של הירוקים בעונה הקרובה.

לוי, שגדל במחלקת הנוער של מכבי חיפה, חזר למועדון לאחר תקופה משמעותית בבית"ר ירושלים, שבה הפך לאחד הקשרים הבולטים בליגת העל ואף זכה להיכלל בסגל נבחרת ישראל.

גלריה ישחק במכבי חיפה עד 2029. לוי ( צילום: עוז מועלם )

"אני שמח וגאה לחזור למכבי וללבוש שוב את המדים הירוקים", אמר לוי לאתר הרשמי של המועדון. "גדלתי כאן כשחקן מגיל צעיר, ולכן החזרה למועדון מרגשת ומשמעותית עבורי. ויתרתי על לא מעט כדי להיות כאן, מתוך רצון גדול להצליח, לתת מעצמי ולעזור לקבוצה, ובעיקר לשמח את הקהל".

לוי הגיע למחלקת הנוער של מכבי חיפה מהפועל באר שבע כשהיה בן 14. לאחר שעבר את שלבי ההתפתחות במחלקת הנוער, קיבל את ההזדמנות הראשונה בקבוצה הבוגרת ובאוגוסט 2023 ערך את הופעת הבכורה שלו במדי הירוקים במסגרת גביע הטוטו.

אלא שפחות משנה לאחר מכן יצא לוי להשאלה בבית"ר ירושלים, החלטה שהתבררה כמשמעותית במיוחד בקריירה שלו. בעונתו הראשונה בבירה הוא פרץ לתודעה, נבחר לתגלית העונה בליגת העל וסומן כאחד הכישרונות הצעירים הבולטים בכדורגל הישראלי.

היכולת שהציג בבית"ר גם סללה את דרכו לסגל נבחרת ישראל, ובעונה השנייה שלו במועדון הירושלמי המשיך לוי לבסס את מעמדו כאחד הקשרים המובילים בליגה.

בכר: "ישפטו אותנו לפי הליגה, דברים ייראו אחרת"

בתוך כך, מכבי חיפה מנסים לנטרל את רעשי הרקע ולהתאושש מקמפיין גביע הטוטו המאכזב, לקראת פתיחת עונת 2026/27 בליגת העל במפגש מול העולה החדשה הפועל רמת גן. המאמן ברק בכר התייחס ללחץ סביב הקבוצה ואמר: "ברור שמה שקורה מסביב מייצר אווירה פחות טובה, אבל אחת המטרות שלי היא לנטרל את הרעשים. היו משחקי הכנה – ישפטו אותנו לפי הליגה. אם ננצח בשבת, דברים ייראו אחרת. מבחן התוצאה זה הדבר הכי חשוב".

"דברים יראו אחרת". בכר ( צילום: עוז מועלם )

בכר התייחס גם למצב הסגל, לחזרתם של עלי מוחמד וגיא מלמד לאימונים, ולשילוב השחקנים החדשים: "בנינו קבוצה חדשה ואנחנו מאמינים במה שיש. לוקח זמן להתחבר, אבל ברור שנצטרך להביא תוצאות. הגיעו לא מעט שחקנים חדשים והם התחברו נהדר לחדר ההלבשה, עכשיו נשאר לשלב אותם מקצועית. חובת ההוכחה עליהם ועלינו".

לצד בכר דיבר גם השוער עומרי גלזר, שחזר לקדנציה שנייה במועדון לאחר שלוש שנים בסרביה. "התגעגעתי ואני שמח להיות פה, האופציה של מכבי חיפה היא זו שהכי רציתי. הלב רצה לחזור ולהחזיר את הקבוצה לאיפה שהיא צריכה להיות", שיתף גלזר. "רציתי לחזור מהדלת הקדמית, התבגרתי מאוד מאז הקדנציה הקודמת, זכיתי בתארים ושיחקתי בליגת האלופות".