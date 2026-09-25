נבחרת ישראל תמריא היום (שישי) במטוס חכור מאוסטריה לדברצן שבהונגריה, שם תארח את שני משחקיה הקרובים בליגת האומות מול אירלנד וקוסובו. הראשון מול האירים יתקיים כבר ביום ראשון (21:45).

נבחרת ישראל תמריא היום (שישי) במטוס חכור מאוסטריה לדברצן שבהונגריה, שם תארח את שני משחקיה הקרובים בליגת האומות מול אירלנד וקוסובו. הראשון מול האירים יתקיים כבר ביום ראשון (21:45).

נבחרת ישראל תמריא היום (שישי) במטוס חכור מאוסטריה לדברצן שבהונגריה, שם תארח את שני משחקיה הקרובים בליגת האומות מול אירלנד וקוסובו. הראשון מול האירים יתקיים כבר ביום ראשון (21:45).

"אם היינו נשארים ב-11 שחקנים, המשחק היה שונה. היינו שווים יותר מהפסד, עשינו דברים יפים מאוד ונפלנו על דברים קטנים", טען בן שמעון לאחר המשחק. אלא שהנתונים הסטטיסטיים מציגים תמונה שונה לחלוטין. לאורך 90 הדקות, ישראל בעטה למסגרת פעם אחת בלבד - בשער שכבש סייד אבו פרחי. אוסטריה, מנגד, הביסה את ישראל 1:9 בבעיטות למסגרת והובילה 5:18 גם במספר המצבים. הפער הזה נוצר עוד לפני ההרחקה של אבו פרחי, כאשר דניאל פרץ כבר נדרש לשש הצלות, לעומת אפס של השוער האוסטרי.

"אם היינו נשארים ב-11 שחקנים, המשחק היה שונה. היינו שווים יותר מהפסד, עשינו דברים יפים מאוד ונפלנו על דברים קטנים", טען בן שמעון לאחר המשחק. אלא שהנתונים הסטטיסטיים מציגים תמונה שונה לחלוטין. לאורך 90 הדקות, ישראל בעטה למסגרת פעם אחת בלבד - בשער שכבש סייד אבו פרחי. אוסטריה, מנגד, הביסה את ישראל 1:9 בבעיטות למסגרת והובילה 5:18 גם במספר המצבים. הפער הזה נוצר עוד לפני ההרחקה של אבו פרחי, כאשר דניאל פרץ כבר נדרש לשש הצלות, לעומת אפס של השוער האוסטרי.

"אם היינו נשארים ב-11 שחקנים, המשחק היה שונה. היינו שווים יותר מהפסד, עשינו דברים יפים מאוד ונפלנו על דברים קטנים", טען בן שמעון לאחר המשחק. אלא שהנתונים הסטטיסטיים מציגים תמונה שונה לחלוטין. לאורך 90 הדקות, ישראל בעטה למסגרת פעם אחת בלבד - בשער שכבש סייד אבו פרחי. אוסטריה, מנגד, הביסה את ישראל 1:9 בבעיטות למסגרת והובילה 5:18 גם במספר המצבים. הפער הזה נוצר עוד לפני ההרחקה של אבו פרחי, כאשר דניאל פרץ כבר נדרש לשש הצלות, לעומת אפס של השוער האוסטרי.

הפערים היו משמעותיים במיוחד בהתחשב בכך שאוסטריה הגיעה למשחק בסגל חסר, ללא מספר שחקנים בכירים, בהם קונרד ליימר מבאיירן מינכן, מרסל סאביצר מדורטמונד ודויד אלאבה, שחתם בימים האחרונים באודינזה. למרות השינויים והחיסורים, אוסטריה שלטה במשחק באופן מוחלט. היא רשמה 45 התקפות, יותר מפי 3 מנבחרת ישראל שהגיעה ל-13 בלבד. גם במדד התאקלים נרשם פער משמעותי: האוסטרים ביצעו 17 תיקולים במהלך המשחק, לעומת שישה בלבד של ישראל - נתון שממחיש את הבדלי האינטנסיביות והמחויבות בין הנבחרות.

הפערים היו משמעותיים במיוחד בהתחשב בכך שאוסטריה הגיעה למשחק בסגל חסר, ללא מספר שחקנים בכירים, בהם קונרד ליימר מבאיירן מינכן, מרסל סאביצר מדורטמונד ודויד אלאבה, שחתם בימים האחרונים באודינזה. למרות השינויים והחיסורים, אוסטריה שלטה במשחק באופן מוחלט. היא רשמה 45 התקפות, יותר מפי 3 מנבחרת ישראל שהגיעה ל-13 בלבד. גם במדד התאקלים נרשם פער משמעותי: האוסטרים ביצעו 17 תיקולים במהלך המשחק, לעומת שישה בלבד של ישראל - נתון שממחיש את הבדלי האינטנסיביות והמחויבות בין הנבחרות.

הפערים היו משמעותיים במיוחד בהתחשב בכך שאוסטריה הגיעה למשחק בסגל חסר, ללא מספר שחקנים בכירים, בהם קונרד ליימר מבאיירן מינכן, מרסל סאביצר מדורטמונד ודויד אלאבה, שחתם בימים האחרונים באודינזה. למרות השינויים והחיסורים, אוסטריה שלטה במשחק באופן מוחלט. היא רשמה 45 התקפות, יותר מפי 3 מנבחרת ישראל שהגיעה ל-13 בלבד. גם במדד התאקלים נרשם פער משמעותי: האוסטרים ביצעו 17 תיקולים במהלך המשחק, לעומת שישה בלבד של ישראל - נתון שממחיש את הבדלי האינטנסיביות והמחויבות בין הנבחרות.