הפועל ת"א נערכת למפגש מול מכבי חיפה בבלומפילד (מחר, 20:30), ומאמנה אליניב ברדה הדגיש לקראתו את חשיבות ההתמודדות מול יריבה שנמצאת בסמוך לאדומים בטבלה.

הפועל ת"א נערכת למפגש מול מכבי חיפה בבלומפילד (מחר, 20:30), ומאמנה אליניב ברדה הדגיש לקראתו את חשיבות ההתמודדות מול יריבה שנמצאת בסמוך לאדומים בטבלה.

הפועל ת"א נערכת למפגש מול מכבי חיפה בבלומפילד (מחר, 20:30), ומאמנה אליניב ברדה הדגיש לקראתו את חשיבות ההתמודדות מול יריבה שנמצאת בסמוך לאדומים בטבלה.

"לפנינו משחק שהוא מבחן בגרות חשוב מאוד", אמר ברדה. "נפגוש יריבה חזקה מאוד שנמצאת באותו אזור שלנו בטבלה, ונהיה חייבים להגיע ברמת מוכנות גבוהה. מה שהיה היה — מבחינתי זאת היסטוריה".

"לפנינו משחק שהוא מבחן בגרות חשוב מאוד", אמר ברדה. "נפגוש יריבה חזקה מאוד שנמצאת באותו אזור שלנו בטבלה, ונהיה חייבים להגיע ברמת מוכנות גבוהה. מה שהיה היה — מבחינתי זאת היסטוריה".

"לפנינו משחק שהוא מבחן בגרות חשוב מאוד", אמר ברדה. "נפגוש יריבה חזקה מאוד שנמצאת באותו אזור שלנו בטבלה, ונהיה חייבים להגיע ברמת מוכנות גבוהה. מה שהיה היה — מבחינתי זאת היסטוריה".

המאמן התייחס גם לתמיכה מהיציעים: "בלומפילד נותן המון כוחות ואנרגיות לשחקנים, הקהל דוחף ומעודד אותנו ואנחנו מרגישים אותו כעוד שחקן. הקהל לבד לא מבטיח ניצחון, נצטרך להמשיך את הדברים באותה דרך — ואז התמיכה תגיע לידי ביטוי".

המאמן התייחס גם לתמיכה מהיציעים: "בלומפילד נותן המון כוחות ואנרגיות לשחקנים, הקהל דוחף ומעודד אותנו ואנחנו מרגישים אותו כעוד שחקן. הקהל לבד לא מבטיח ניצחון, נצטרך להמשיך את הדברים באותה דרך — ואז התמיכה תגיע לידי ביטוי".

המאמן התייחס גם לתמיכה מהיציעים: "בלומפילד נותן המון כוחות ואנרגיות לשחקנים, הקהל דוחף ומעודד אותנו ואנחנו מרגישים אותו כעוד שחקן. הקהל לבד לא מבטיח ניצחון, נצטרך להמשיך את הדברים באותה דרך — ואז התמיכה תגיע לידי ביטוי".