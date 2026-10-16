מכבי חיפה נמצאת בצומת דרכים מאוד משמעותית. נשיא המועדון יעקב שחר פרסם אתמול (חמישי) הודעה לפיה הוא מעמיד מפעל חייו למכירה תמורת 100 מיליון דולר.

בשל הרצון של שחר להעביר את המועדון לגוף או אדם בעל אמצעים, הוא גייס את בנק ההשקעות ריין גרופ שיימצא רוכש מתאים. בניגוד להצהרות הקודמות, הפעם האוהדים הירוקים מבינים שמדובר בצעד משמעותי.

גלריה בפתחו של עידן חדש? אוהדי מכבי חיפה ( צילום: עמרי שטיין )

אבי צרפתי, אחד מהאוהדים הכי מושבעים של הקבוצה אמר ל-ynet בעקבות ההצהרה של שחר: "מדובר בהחלטה מצוינת, גם ליעקב שחר וגם למכבי חיפה כמועדון. אני הייתי בטוח שהבן שלו אור ימשיך את דרכו אבל כנראה שמשפחת שחר רוצה לצאת באופן סופי מהמועדון. אני אוהב את המהלך הזה מכמה סיבות, אבל בעיקר כי מכבי חיפה צריכה לעשות את השדרוג מבחינת התקציבים, מעבר למה ששחר מעמיד. נראה שהוא מחפש מישהו שיצעיד את מכבי חיפה למקומות הכי גבוהים".

"אי אפשר לקחת מיענקל'ה שחר את השנים הרבות, הזמן הרב, וסכומי העתק שהשקיע במועדון", אומר האוהד תומר לונסה. "יענקל'ה נתן את חייו למען מכבי חיפה והכדורגל הוא אחד המקומות הכי כפויי טובה שיש – כשיש הצלחות אתה מלך וכשיש כישלונות קוראים לך ללכת הביתה. אין ספק שהוא משאיר לאלה שאולי יבואו אחריו מועדון עם יסודות משובחים ופוטנציאל צמיחה אדיר. מגיע לו שאפו ענק על השנים וכל מה שתרם למועדון".

"הכדורגל הוא אחד המקומות הכי כפויי טובה שיש". שחר ( צילום: גיל נחושתן )