מכבי והפועל ת"א נפגשות בשעה זו באצטדיון בלומפילד לדרבי השני של העונה, והפעם עם תואר על הכף. שתי היריבות העירוניות, שמוליכות את ליגת העל ומציגות פתיחת עונה מרשימה, ינסו להניף את גביע הטוטו בתום 90 דקות של מאבק על יותר מיוקרה עירונית. עבור הצהובים מדובר בהזדמנות להמשיך את השליטה במפעל, בעוד האדומים ינסו להשיג נקמה על התבוסה הכואבת במפגש הקודם העונה בין הקבוצות.

מכבי ת"א מגיעה להתמודדות מהמקום הראשון בליגת העל, עם 20 נקודות משמונה מחזורים וללא הפסד. הקבוצה של קני מילר סיימה ב-0:0 מול בית"ר ירושלים בטדי, אך חזרה למסלול הניצחונות בגדול עם 2:6 על הפועל חיפה במחזור האחרון. הצהובים, שמחזיקים בשיא הזכיות בגביע הטוטו עם תשע הנפות, ינסו להוסיף גביע עשירי לארון התארים ולהמשיך את המומנטום החיובי שלהם.

גלריה מי תניף את הגביע? הליו וארלה מול מרקוס קוקו ( צילום: עוז מועלם )

מנגד, הפועל ת"א של אליניב ברדה נמצאת בעיצומה של פתיחת עונה מצוינת משלה. האדומים מדורגים במקום השני עם 19 נקודות משמונה משחקים, מרחק נקודה בלבד מהיריבה העירונית. ההגנה של הפועל ספגה חמישה שערים בלבד בשמונת המחזורים הראשונים, אך ארבעה מהם הגיעו באותו דרבי שבו הובסה 4:1 על ידי מכבי. הערב היא תקווה להוכיח שהפערים בין הקבוצות קטנים מכפי שהתוצאה ההיא שיקפה ולחגוג תואר ראשון העונה - ולראשונה אחרי 14 עונות.

למרות היריבות ארוכת השנים, זו הפעם הראשונה שבה מכבי והפועל ת"א נפגשות בגמר גביע הטוטו. השתיים התמודדו זו מול זו 20 פעמים במפעל, כשהמאזן עומד על 12 ניצחונות לצהובים, חמישה לאדומים ושלוש תוצאות תיקו. מכבי ניצחה גם בכל שלושת מפגשי חצי הגמר ביניהן, בשנים 1992, 2009 ו-2019.

גם ההיסטוריה של המפעל נוטה בבירור לטובת הצהובים. מכבי ת"א, שיאנית הזכיות עם תשעה גביעים, תופיע בגמר ה-14 שלה. הפועל, לעומתה, זכתה במפעל פעם אחת בלבד, בעונת 2001/02. האדומים הגיעו לגמר גם בעונה שעברה, אך הפסידו לבית"ר ירושלים, וכעת יקוו שהפעם יצליחו לסיים את הערב עם הגביע בידיים.

יראו תואר ראשון מאז 2012? אוהדי הפועל ת"א ( צילום: עוז מועלם )

הפעם האחרונה שבה שתי היריבות העירוניות נאבקו ראש בראש על תואר הייתה בגמר גביע המדינה ב-2021, אז ניצחה מכבי ת"א 1:2 לאחר הארכה והניפה את הגביע על חשבון האדומים. הפועל מחכה כבר יותר מ-43 שנים לניצחון בדרבי בגמר, מאז ה-2:3 המפורסם בגמר גביע המדינה ב-1983.

מהלך המשחק

דקה 1': כחצי דקה לאחר הפתיחה, המשחק הופסק למשך כעשר דקות בעקבות הדלקת אמצעי פירוטכניקה מסיבית ביציע שבו יושבים אוהדי הפועל ת"א, מה שגרם לעשן סמיך, שהתפשט ברחבי האצטדיון.

הרכבים

מכבי ת"א: אופק מליקה; ג'יימס טאברניר, מוחמד עלי קמארה, רז שלמה, שגיב יחזקאל; איסוף סיסוקו, גבי קניקובסקי, דור פרץ, אושר דוידה; הליו וארלה, אלעד מדמון.