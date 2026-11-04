הכדורגל הישראלי עומד בפני מהלך יוצא דופן, אשר צפוי לפתח ולשדרג את נבחרות ישראל בכל הגילים. המהלך יתאפשר הודות להירתמות של בעלי מועדונים מהליגה המקצוענית בארה"ב, שיזרימו על פי התוכנית עשרות מיליוני שקלים במטרה לשפר דרמטית את מעמד הנבחרות בזירה הבינלאומית.
ל"ידיעות אחרונות" ו-ynet נודע כי בימים האחרונים הגיע לפגישה בבית הנבחרות בשפיים בעליה של קבוצת די.סי יונייטד, היהודי סטיב קפלן, שמחזיק בין היתר באחוזי בעלות גם בממפיס גריזליס מה-NBA ובקבוצת הכדורגל סוונזי מליגת המשנה באנגליה - והוא אמור להוות את הציר המרכזי שיוביל לשיקום ולפיתוח נבחרות ישראל.
קפלן - שותפו של ג'ייסון לוין, אשר הפך בעצמו לשותף בבעלות על קבוצת הכדורסל של מכבי ת"א - הגיע לבית הנבחרות בשפיים יחד עם רעייתו. במהלך הביקור הוצגה לו פרזנטציה שהמחישה את מהות הכדורגל בישראל. לדברי גורם שנכח בפגישה, "המסר המרכזי שהועבר לקפלן היה כי מדובר בענף ספורט שמחבר ומאחד את החברה הישראלית, בין מוסלמים, נוצרים ויהודים". לדבריו, "בפני קפלן הוצגו נתונים על השילוב הנרחב של שחקנים מהחברה הערבית, לצד החוסן החברתי וכור ההיתוך שהכדורגל מייצר, בהיותו כלי אסטרטגי ראשון במעלה לקידום האחדות בעם".
הפגישה נשמרה בסודיות מוחלטת כדי למנוע את דליפת הפרויקט. בין הנוכחים היו ראשי ההתאחדות, ובהם היו"ר שינו זוארץ וסגנו מורן מאירי, לצד מאמן הנבחרת הלאומית רן בן שמעון, שהציג את משנתו ואת חשיבות הספורט לחברה הישראלית.
הדרך הישראלית
תקציב הנבחרות מהווה כיום כ-45 אחוז מתקציבה הכולל של ההתאחדות לכדורגל - 68 מיליון שקל מתוך 150 מיליון. סכום זה מיועד, בין היתר, למימון בית הנבחרות, מרכזי המצוינות והתפעול השוטף. ואולם, בשלוש השנים האחרונות סובלת ההתאחדות מאובדן הכנסות קריטי עקב אי־מכירת כרטיסים ומינויים, שכן משחקי הנבחרת נערכים רק בחו"ל מאז אירועי 7 באוקטובר. כתוצאה מכך, השמיכה התקציבית להשקעות לטווח קצר וארוך התקצרה - וזו הסיבה המרכזית להחלטה של ההתאחדות לצאת למהפכה האמריקאית. קפלן הוא הראשון שהגיע ארצה כדי לקבל את המסמכים והמסרים של ההתאחדות, כולל חוברת מיוחדת על פרויקט "הדרך הישראלית", שמטרתו להפוך את הכדורגל המקומי לתחרותי והישגי יותר בשנים הקרובות.
השותפות האסטרטגית יצאה לדרך באותה פגישה בשפיים, ולוותה בהודעות על שביעות רצון והחלטה להתקדם במהלכים. תמיכה זו צפויה להוביל להזרמת עשרות מיליוני שקלים להתאחדות, שיופנו למספר ערוצים: בניית אקדמיות, הקמת מרכזי מצוינות, טיפוח דור העתיד תוך הענקת תנאים אופטימליים, וגיוס אנשי מקצוע בכירים מהשורה הראשונה שכרגע אין ביכולת ההתאחדות לממן - ובראשם ראש מערך ביצועים בעל שם עולמי.
מדובר באחד התפקידים החשובים והמשפיעים ביותר בעולם הכדורגל, המחבר בין מדע, רפואה ואימונים על המגרש. המטרה היא להביא את השחקנים לשיא יכולתם הפיזית ולמנוע פציעות. עומס המשחקים הכבד והאינטנסיביות הגבוהה הפכו את ניהול העומסים להכרחי. תחת אחריותו של ראש מערך הביצועים פועלים מאמני הכושר, מדעני הספורט, התזונאים והאנליסטים. תפקידו לזהות סכנות לפציעה, לנהל זמני מנוחה ועומס, ולהתאים תהליכי שיקום תוך ניתוח מדדים פיזיולוגיים.
איש המקצוע בתפקיד זה מתאים את ההכנה הפיזית לשיטת המשחק של המאמן. מדובר באיש צללים שאינו נופל בחשיבותו מהמנהלים המקצועיים, ולכן חשוב להתאחדות לשכור דמות בעלת שיעור קומה בתחום.
ההשקעה האמריקאית מיועדת להקנות בסיס מקצועי ותשתיתי איתן לצמיחת הדורות הבאים של הכדורגל הישראלי.
מיליארדרים וציונים
השלב הבא מתוך שלושה בתהליך להזרמת הכספים כולל את העברת המסמכים והפרזנטציה - המדגישה את מסר האחדות של הכדורגל בחברה הישראלית - ליתר שמונת הבעלים היהודים בליגת ה-MLS, שהונם העצמי מוערך במיליארדי דולרים. מלבד קפלן, מדובר בארתור בלאנק (אטלנטה יונייטד וקבוצת הפוטבול אטלנטה פלקונס), דייויד טפר (שארלוט וקבוצת הפוטבול קרוליינה פנתרס), רוברט קראפט (ניו־אינגלנד רבולושן וקבוצת הפוטבול ניו־אינגלנד פטריוטס), משפחת וילף (אורלנדו סיטי וקבוצת הפוטבול מינסוטה וייקינגס), טד סגל (דינמו יוסטון), בנט רוזנטל (לוס־אנג'לס FC), ג'ון פישר (סן חוזה ארת'קוויקס) ואדריאן האנאואר (סיאטל סאונדרס).
על אף שהקהילה היהודית מהווה כשני אחוזים בלבד מכלל האוכלוסייה בארה"ב, אנשי עסקים יהודים מחזיקים בכ-30 אחוז מקבוצות הכדורגל והבייסבול, ובכ-25 אחוז מקבוצות ה-NBA והפוטבול. מודל המימון הפרטי מוכר היטב להתאחדות הכדורגל האמריקאית, שאינה מקבלת מימון ממשלתי ישיר ומסתמכת על הכנסות עצמיות וחסויות. הבעלים היהודים של מועדוני ה-MLS צפויים להתכנס על מנת להקים פורום התרמה ייעודי עבור הכדורגל הישראלי, מתוך זיקה למסרי האחדות והשאיפה להצלחה בטורנירים בינלאומיים שתקדם את ישראל ותעניק לה חוסן חברתי. בשלב השני, שבו יציג קפלן את הפרויקט בפני יתר הבעלים, תיתכן פגישה גם עם קומישינר הליגה, היהודי דון גרבר, כשגם ראשי ההתאחדות זוארץ ומאירי יוזמנו לארה"ב כדי להציג את התוכנית.
מבחינת המיליארדרים מדובר במהלך ציוני, המהווה המשך ישיר להגעתם של בעלים יהודים לספורט הישראלי, כמו אדמונד ספרא ומיץ' גולדהאר הקנדי, כאשר במקביל נעשים מאמצים בקהילה העסקית לשווק גם את רכישת מכבי חיפה. השלב השלישי בפרויקט יהיה הצגת התוכנית המלאה והנתונים מתוך "הדרך הישראלית" בפני פורום כלכלי של הקהילה היהודית בארה"ב.