הכדורגל הישראלי עומד בפני מהלך יוצא דופן, אשר צפוי לפתח ולשדרג את נבחרות ישראל בכל הגילים. המהלך יתאפשר הודות להירתמות של בעלי מועדונים מהליגה המקצוענית בארה"ב, שיזרימו על פי התוכנית עשרות מיליוני שקלים במטרה לשפר דרמטית את מעמד הנבחרות בזירה הבינלאומית.

הכדורגל הישראלי עומד בפני מהלך יוצא דופן, אשר צפוי לפתח ולשדרג את נבחרות ישראל בכל הגילים. המהלך יתאפשר הודות להירתמות של בעלי מועדונים מהליגה המקצוענית בארה"ב, שיזרימו על פי התוכנית עשרות מיליוני שקלים במטרה לשפר דרמטית את מעמד הנבחרות בזירה הבינלאומית.

הכדורגל הישראלי עומד בפני מהלך יוצא דופן, אשר צפוי לפתח ולשדרג את נבחרות ישראל בכל הגילים. המהלך יתאפשר הודות להירתמות של בעלי מועדונים מהליגה המקצוענית בארה"ב, שיזרימו על פי התוכנית עשרות מיליוני שקלים במטרה לשפר דרמטית את מעמד הנבחרות בזירה הבינלאומית.

ל"ידיעות אחרונות" ו-ynet נודע כי בימים האחרונים הגיע לפגישה בבית הנבחרות בשפיים בעליה של קבוצת די.סי יונייטד, היהודי סטיב קפלן, שמחזיק בין היתר באחוזי בעלות גם בממפיס גריזליס מה-NBA ובקבוצת הכדורגל סוונזי מליגת המשנה באנגליה - והוא אמור להוות את הציר המרכזי שיוביל לשיקום ולפיתוח נבחרות ישראל.

ל"ידיעות אחרונות" ו-ynet נודע כי בימים האחרונים הגיע לפגישה בבית הנבחרות בשפיים בעליה של קבוצת די.סי יונייטד, היהודי סטיב קפלן, שמחזיק בין היתר באחוזי בעלות גם בממפיס גריזליס מה-NBA ובקבוצת הכדורגל סוונזי מליגת המשנה באנגליה - והוא אמור להוות את הציר המרכזי שיוביל לשיקום ולפיתוח נבחרות ישראל.

ל"ידיעות אחרונות" ו-ynet נודע כי בימים האחרונים הגיע לפגישה בבית הנבחרות בשפיים בעליה של קבוצת די.סי יונייטד, היהודי סטיב קפלן, שמחזיק בין היתר באחוזי בעלות גם בממפיס גריזליס מה-NBA ובקבוצת הכדורגל סוונזי מליגת המשנה באנגליה - והוא אמור להוות את הציר המרכזי שיוביל לשיקום ולפיתוח נבחרות ישראל.