יותר משבועיים אחרי המשחק ושבוע לאחר הדיון בבית הדין, התקבלה ההכרעה: בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל פסק היום (רביעי) ניצחון טכני 0:3 למכבי נתניה על הפועל פתח תקווה, בעקבות שיתוף שחקן שלא כדין. ההחלטה משנה את תוצאת המשחק, שהסתיים ב־1:1, ומשמעותה תוספת של שתי נקודות למאזנה של נתניה וגריעת נקודה ממאזנה של הפועל פ"ת.

האירוע שהוביל להעמדה לדין התרחש במפגש בין הקבוצות ב־10 באוקטובר. הפועל פ"ת הובילה משער של רועי דוד, ובתוספת הזמן ביצעה חילוף משולש. אלא שרועי לוי, שהיה אמור לצאת במסגרת החילופים, נשאר על המגרש. כך, במהלך בעיטת הפנדל שבה כבש מאור לוי את שער השוויון של נתניה, נכחו על הדשא 12 שחקנים של המארחת – 11 שחקני שדה ושוער.

12 שחקנים על הדשא ( צילום מסך )

בעקבות האירוע הגישה מכבי נתניה תלונה רשמית ע"י עורך דין רועי רוזן ודרשה לפסוק לזכותה ניצחון טכני. הפועל פ"ת טענה מנגד כי מדובר בטעות שנעשתה בתום לב ולא השפיעה על תוצאת המשחק. עוד טענו במועדון כי אנשי הצוות הפנו את תשומת לב השופטים לנוכחותו של השחקן העודף עוד לפני ביצוע הפנדל.

הטיפול בפרשה התעכב, בין היתר משום שבשבוע שלאחר המשחק לא התקיימו דיונים בבית הדין בשל מופעים באצטדיון רמת גן, שבו שוכנים משרדיו. הדיון נערך לבסוף ב־21 באוקטובר בפני הדיינים נועם ליובין וניר סמוגורה, אך הסתיים ללא החלטה. במהלך הדיון הבהיר תובע ההתאחדות, עו"ד גלעד ברגמן, כי לדעתו נסיבות המקרה אינן מצדיקות הטלת הפסד טכני על הפועל פ"ת.

צילום: יאיר שגיא

היום קבעו הדיינים אחרת: הפועל פ"ת הורשעה בשיתוף שחקן שלא כדין, ונפסק נגדה הפסד טכני. בהחלטתם הבחינו הדיינים בין האירוע במשחק מול נתניה לבין התקדימים מחו"ל שהציגה הקבוצה להגנתה. בין היתר, התייחסה הפועל פ"ת למקרה שבו באיירן מינכן שיחקה עם 12 שחקנים ולא נענשה בהפסד טכני, אולם הדיינים לא ראו בכך בסיס להימנע משינוי התוצאה במקרה הנוכחי.