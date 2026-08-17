הפועל ת"א קיבלה החלטה לממש את האופציה בחוזהו של השוער אסף צור, כך שיישאר במועדון בשנתיים הקרובות. צור, שחתם בקיץ שעבר והציג יכולת גבוהה שהביאה אותו גם לסגל הרחב של נבחרת ישראל, זוכה להערכה רבה בוולפסון והאדומים החליטו להבטיח את המשכיותו לעונה שלישית ברציפות.

אתמול (ראשון) העפילה הקבוצה לגמר גביע הטוטו לאחר ניצחון דרמטי בחצי הגמר מול הפועל קריית שמונה באצטדיון המושבה, לעיני 7,500 אוהדים. המאמן אליניב ברדה ביצע רוטציה רחבה כדי להעניק מנוחה לשחקני מפתח לקראת המפגש מול אטאלנטה בפלייאוף הליגה האירופית, והציב בין היתר את שאנדה סילבה בכנף ימין. הפורטוגלי הציג יכולת חלשה בעמדה שפחות מורגלת לו, ובמועדון ממשיכים במאמצים לאתר שחקן כנף שמאל זר עד לתום חלון ההעברות בעוד שלושה שבועות.

שוער הפועל ת"א אסף צור ( צילום: עוז מועלם )

בצד החיובי, בקבוצה החמיאו לשני שחקנים שבלטו במיוחד: דניאל דאפה בן ה-18, שכבש צמד שערים (בהמשך ישיר לשער השוויון מול בית"ר ירושלים) והעלה את האדומים לגמר; והקשר אל-ים קנצפולסקי, שפתח על חשבונו של אנדריאן קרייב, בישל את שער השוויון בדקה ה-87 והציג משחק מצוין בשני צידי המגרש. "חשוב מאוד שילד כמו דאפה יצבור ביטחון, מקווים שהפריצה שלו תגיע העונה", אמרו במועדון.