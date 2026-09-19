המתיחות בין בעלי הפועל באר-שבע אלונה ברקת לבין מורן מאירי, סגן יו"ר ההתאחדות לכדורגל והיועץ המשפטי של מכבי ת"א, נמשכת. ברקת תקפה היום את מאירי בחשבון ה-X שלה, כשצייצה: "למורן מאירי היקר שמעיר לכולם על ממשל תאגידי תקין, קום ותתפטר מתפקידך כסגן יו"ר ההתאחדות, כי בממשל תאגידי תקין נציג מועדון אינו יכול לשמש בתפקיד יו"ר או סגן יו"ר התאחדות".

המתיחות בין בעלי הפועל באר-שבע אלונה ברקת לבין מורן מאירי, סגן יו"ר ההתאחדות לכדורגל והיועץ המשפטי של מכבי ת"א, נמשכת. ברקת תקפה היום את מאירי בחשבון ה-X שלה, כשצייצה: "למורן מאירי היקר שמעיר לכולם על ממשל תאגידי תקין, קום ותתפטר מתפקידך כסגן יו"ר ההתאחדות, כי בממשל תאגידי תקין נציג מועדון אינו יכול לשמש בתפקיד יו"ר או סגן יו"ר התאחדות".

המתיחות בין בעלי הפועל באר-שבע אלונה ברקת לבין מורן מאירי, סגן יו"ר ההתאחדות לכדורגל והיועץ המשפטי של מכבי ת"א, נמשכת. ברקת תקפה היום את מאירי בחשבון ה-X שלה, כשצייצה: "למורן מאירי היקר שמעיר לכולם על ממשל תאגידי תקין, קום ותתפטר מתפקידך כסגן יו"ר ההתאחדות, כי בממשל תאגידי תקין נציג מועדון אינו יכול לשמש בתפקיד יו"ר או סגן יו"ר התאחדות".

בהמשך התייחסה ברקת לכך שמאירי משמש בתפקיד בהתאחדות, במקביל לתפקידו המשפטי במכבי ת"א, וכתבה: "אז לרגע אתה לא נציג של מכבי ת"א, ומיד אח"כ אתה מודה ש'אתה משרת את אותו ציבור ששלח אותך'".

בהמשך התייחסה ברקת לכך שמאירי משמש בתפקיד בהתאחדות, במקביל לתפקידו המשפטי במכבי ת"א, וכתבה: "אז לרגע אתה לא נציג של מכבי ת"א, ומיד אח"כ אתה מודה ש'אתה משרת את אותו ציבור ששלח אותך'".

בהמשך התייחסה ברקת לכך שמאירי משמש בתפקיד בהתאחדות, במקביל לתפקידו המשפטי במכבי ת"א, וכתבה: "אז לרגע אתה לא נציג של מכבי ת"א, ומיד אח"כ אתה מודה ש'אתה משרת את אותו ציבור ששלח אותך'".