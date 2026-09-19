המתיחות בין בעלי הפועל באר-שבע אלונה ברקת לבין מורן מאירי, סגן יו"ר ההתאחדות לכדורגל והיועץ המשפטי של מכבי ת"א, נמשכת. ברקת תקפה היום את מאירי בחשבון ה-X שלה, כשצייצה: "למורן מאירי היקר שמעיר לכולם על ממשל תאגידי תקין, קום ותתפטר מתפקידך כסגן יו"ר ההתאחדות, כי בממשל תאגידי תקין נציג מועדון אינו יכול לשמש בתפקיד יו"ר או סגן יו"ר התאחדות".
בהמשך התייחסה ברקת לכך שמאירי משמש בתפקיד בהתאחדות, במקביל לתפקידו המשפטי במכבי ת"א, וכתבה: "אז לרגע אתה לא נציג של מכבי ת"א, ומיד אח"כ אתה מודה ש'אתה משרת את אותו ציבור ששלח אותך'".
ברקת חתמה את הדברים בעקיצה נוספת: "הפוסל במומו פוסל".
העימות בין השניים מתנהל על רקע הדיון סביב הממשל התאגידי בהתאחדות לכדורגל והאם בעלי תפקידים המייצגים מועדונים יכולים במקביל לכהן בתפקידים בכירים בגוף המנהל את הכדורגל הישראלי. ברקת טוענת כי עצם החזקת שני התפקידים מעוררת בעייתיות, בעוד שמאירי ממשיך לכהן כסגן יו"ר ההתאחדות במקביל לתפקידו במכבי ת"א.
מאירי הגיב לדברים: "אתם מוזמנים לפנות לכל הגורמים שציינתי באותו ראיון ולבדוק את הנסיונות הפסולים להשפיע עליהם על ידי אלונה ברקת. תקנון ההתאחדות קובע מפורשות כי יו"ר וממלא מקום אינם יכולים להיות בעלי זיקה ולעומת זאת, אינו אוסר זאת על סגן וגם לא על ראש סיעה, תפקיד אותו מחזיקה אלונה ברקת. נבחרתי פה אחד לתפקיד הסגן על ידי ההנהלה ולמיטב זכרוני גם אלונה השתתפה בהצבעה. בכל אופן, אני מבין שמסע ההסתה שניהלה נגד שינו בשל כך שלא התערב בהליך משפטי לטובתה - מופנה היום נגדי. שיטה זו לא תרתיע. אמשיך לעשות כל שנדרש כדי להגביר את הממשל התאגידי ולחזק את שומרי הסף בהתאחדות".