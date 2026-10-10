במינהלת אוהבים לדבר הרבה על "המוצר". חשוב להם לדגמן את כל הערכים המקובלים, ליזום שיתופי פעולה מבורכים ולצבוע את ליגת העל בכדורגל בצבעים הנכונים. עכשיו, אני לא מומחה ענק בשיווק, אבל נראה לי שזה לא ממש מדהים למוצר שבקרב אחד מקהלי האוהדים הגדולים בארץ יש המון אנשים שמעדיפים להישאר בבית ולא להסתכן באזור חיוג 02.
מילא אם היה מדובר רק בהתארגנות של ארגוני אוהדים למיניהם, אבל לאורך כל השבוע האחרון השמיעו את קולם בנושא גורמים רשמיים במכבי חיפה, והשיא היה בהחלטה שלא למכור בעצמם כרטיסים לקהל הירוק, ולהשאיר את המלאכה (וכביכול, גם את האחריות) להפועל ירושלים המארחת.
בניסיון להימנע מהפדיחה התדמיתית הזאת, לקראת סוף השבוע ניסו במינהלת להשמיע צפירת הרגעה שכללה הבטחה מכבוד היו"ר. ארז כלפון הכריז כי "בשיחות שקיימנו עם משטרת ישראל, הובטח לנו כי המשטרה תפעל לקליטה יעילה ונעימה של אוהדי מכבי חיפה". קראו שוב את המשפט הזה. האחראי על מינהלת הליגות נאלץ להתערב ולסגור עם המשטרה שהפעם כל מי שיגיע לטדי (ולא התפרע או עבר על החוק כמובן) גם יחזור הביתה בלי חוויה שתגרום לו להתרחק מכדורגל ישראלי חמישה דורות קדימה.
כלומר, מה שאמור להיות נוהל ברור ומובן מאליו הפך במציאות שלנו לסיכום שיש להשיג כדי שאוהדים יגיעו בלי פחד לאצטדיון בישראל. כלפון כמובן לא אשם בשום דבר מזה. כשהוא נכנס לתפקיד הוא בטח הניח שזה משהו אחד שלא יצטרך לדאוג לו, כי הרי ברור שאוהדים במגרש צריכים לפחד רק ממתפרצות של היריב ויום רע של השופט. הוא בטח לא חשב שייתקל במראות של הורים דוהרים במעלה היציע עם ילדים בידיים, כי כמה שוטרים נכנסו ליציע אחרי שהשאירו את הזהירות ושיקול הדעת שלהם בניידת. הוא בטח לא רוצה שהכניסה ליותר מדי אצטדיונים בישראל תגרום לאוהדים להרגיש כמו תרנגולי הודו בלול פיראטי בגליל. ועוד לא אמרנו כלום על זה שגם אם השוטרים מסביב למגרשי כדורגל יהיו אדיבים ומקבלי פנים כמו גיישה מנוסה, תמיד קיימת האפשרות לסיים במיון כי איזה מאבטח שבר לך משהו על הראש.
ומילה אחרונה על הזווית הצינית של הסיפור מהכיוון של שתי ההנהלות. מצד אחד זה קצת מרגיש שבמכבי חיפה עשו פה סוג של פיילוט, לפני המשחקים שבאמת יעניינו אותם השנה בטדי. מהצד השני גם ההתייחסויות לנושא שיצאו מהפועל ירושלים היו ברובן מוזרות. הם בהחלט נקלעו לסיטואציה הזאת שלא באשמתם, אבל גם אוהדים של הפועל ירושלים יודעים איך נראית אלימות משטרתית (או אדישות משטרתית להתנכלויות מאוהדים אחרים), אז לתומי חשבתי שבקבוצה המרגשת מהקטמונים יהיו מכילים ומחבקים כהרגלם.
האחראי על המינהלת נאלץ להתערב ולסגור עם המשטרה שהפעם כל מי שיגיע לטדי (ולא עבר על החוק) גם יחזור הביתה בשלום. קראתם נכון