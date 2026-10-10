במינהלת אוהבים לדבר הרבה על "המוצר". חשוב להם לדגמן את כל הערכים המקובלים, ליזום שיתופי פעולה מבורכים ולצבוע את ליגת העל בכדורגל בצבעים הנכונים. עכשיו, אני לא מומחה ענק בשיווק, אבל נראה לי שזה לא ממש מדהים למוצר שבקרב אחד מקהלי האוהדים הגדולים בארץ יש המון אנשים שמעדיפים להישאר בבית ולא להסתכן באזור חיוג 02.

במינהלת אוהבים לדבר הרבה על "המוצר". חשוב להם לדגמן את כל הערכים המקובלים, ליזום שיתופי פעולה מבורכים ולצבוע את ליגת העל בכדורגל בצבעים הנכונים. עכשיו, אני לא מומחה ענק בשיווק, אבל נראה לי שזה לא ממש מדהים למוצר שבקרב אחד מקהלי האוהדים הגדולים בארץ יש המון אנשים שמעדיפים להישאר בבית ולא להסתכן באזור חיוג 02.

במינהלת אוהבים לדבר הרבה על "המוצר". חשוב להם לדגמן את כל הערכים המקובלים, ליזום שיתופי פעולה מבורכים ולצבוע את ליגת העל בכדורגל בצבעים הנכונים. עכשיו, אני לא מומחה ענק בשיווק, אבל נראה לי שזה לא ממש מדהים למוצר שבקרב אחד מקהלי האוהדים הגדולים בארץ יש המון אנשים שמעדיפים להישאר בבית ולא להסתכן באזור חיוג 02.

מילא אם היה מדובר רק בהתארגנות של ארגוני אוהדים למיניהם, אבל לאורך כל השבוע האחרון השמיעו את קולם בנושא גורמים רשמיים במכבי חיפה, והשיא היה בהחלטה שלא למכור בעצמם כרטיסים לקהל הירוק, ולהשאיר את המלאכה (וכביכול, גם את האחריות) להפועל ירושלים המארחת.

מילא אם היה מדובר רק בהתארגנות של ארגוני אוהדים למיניהם, אבל לאורך כל השבוע האחרון השמיעו את קולם בנושא גורמים רשמיים במכבי חיפה, והשיא היה בהחלטה שלא למכור בעצמם כרטיסים לקהל הירוק, ולהשאיר את המלאכה (וכביכול, גם את האחריות) להפועל ירושלים המארחת.

מילא אם היה מדובר רק בהתארגנות של ארגוני אוהדים למיניהם, אבל לאורך כל השבוע האחרון השמיעו את קולם בנושא גורמים רשמיים במכבי חיפה, והשיא היה בהחלטה שלא למכור בעצמם כרטיסים לקהל הירוק, ולהשאיר את המלאכה (וכביכול, גם את האחריות) להפועל ירושלים המארחת.

בניסיון להימנע מהפדיחה התדמיתית הזאת, לקראת סוף השבוע ניסו במינהלת להשמיע צפירת הרגעה שכללה הבטחה מכבוד היו"ר. ארז כלפון הכריז כי "בשיחות שקיימנו עם משטרת ישראל, הובטח לנו כי המשטרה תפעל לקליטה יעילה ונעימה של אוהדי מכבי חיפה". קראו שוב את המשפט הזה. האחראי על מינהלת הליגות נאלץ להתערב ולסגור עם המשטרה שהפעם כל מי שיגיע לטדי (ולא התפרע או עבר על החוק כמובן) גם יחזור הביתה בלי חוויה שתגרום לו להתרחק מכדורגל ישראלי חמישה דורות קדימה.

בניסיון להימנע מהפדיחה התדמיתית הזאת, לקראת סוף השבוע ניסו במינהלת להשמיע צפירת הרגעה שכללה הבטחה מכבוד היו"ר. ארז כלפון הכריז כי "בשיחות שקיימנו עם משטרת ישראל, הובטח לנו כי המשטרה תפעל לקליטה יעילה ונעימה של אוהדי מכבי חיפה". קראו שוב את המשפט הזה. האחראי על מינהלת הליגות נאלץ להתערב ולסגור עם המשטרה שהפעם כל מי שיגיע לטדי (ולא התפרע או עבר על החוק כמובן) גם יחזור הביתה בלי חוויה שתגרום לו להתרחק מכדורגל ישראלי חמישה דורות קדימה.

בניסיון להימנע מהפדיחה התדמיתית הזאת, לקראת סוף השבוע ניסו במינהלת להשמיע צפירת הרגעה שכללה הבטחה מכבוד היו"ר. ארז כלפון הכריז כי "בשיחות שקיימנו עם משטרת ישראל, הובטח לנו כי המשטרה תפעל לקליטה יעילה ונעימה של אוהדי מכבי חיפה". קראו שוב את המשפט הזה. האחראי על מינהלת הליגות נאלץ להתערב ולסגור עם המשטרה שהפעם כל מי שיגיע לטדי (ולא התפרע או עבר על החוק כמובן) גם יחזור הביתה בלי חוויה שתגרום לו להתרחק מכדורגל ישראלי חמישה דורות קדימה.