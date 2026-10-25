עד אתמול (שבת) נדמה היה כי הסיפור המרכזי בפתיחת העונה של הפועל ת"א הוא משחק ההגנה שלה. האדומים שמרו על שער נקי בשישה משמונת משחקי הליגה וספגו חמישה שערים בלבד, אבל המפגש בטדי מול הפועל ירושלים, שהסתיים בניצחון רביעי ברציפות, המחיש גם את היכולת ההתקפית של הקבוצה של אליניב ברדה.

הפועל ת"א כבשה לפחות שלושה שערים בחמישה משמונת משחקיה, ומאזנה עומד על 18 שערי זכות. הפרש השערים שלה הוא השני בטיבו בליגה, אחרי מכבי ת"א בלבד. למעלה מ-7,000 אוהדים אדומים הגיעו אמש לטדי, וראו את קבוצתם ממשיכה ברצף הניצחונות לקראת הדרבי בגמר גביע הטוטו ביום חמישי.

גלריה אוהדי הפועל ת"א ( צילום: שלו שלום )

לצד החגיגות, בהפועל ת"א מודאגים מפציעתו של סתיו טוריאל. רגע לפני סיום המחצית הראשונה מתח הקשר את המפשעה, והוא צפוי להחמיץ את המפגש מול מכבי ת"א על התואר. ייתכן שייעדר גם משני משחקי הצמרת מול מכבי חיפה והפועל באר-שבע.

מי שניצל אמש את ההזדמנות שקיבל היה דניאל דאפה, שהוקפץ להרכב בעקבות פציעתו של עמנואל בואטנג וכבש את השער הראשון. בואטנג סובל משבר בארובת העין לאחר שנפגע במשחק מול עירוני טבריה מנגיחה בפניו של זיו מורגן, במהלך שלא הוביל אפילו לכרטיס צהוב. הוא ייעדר עד לאחר פגרת הנבחרות, וכשיחזור לשחק יעשה זאת עם מסכה מיוחדת.

סתיו טוריאל ( צילום: שלו שלום )

"זה בדיוק מסוג המשחקים שיכול לתת לו בטחון, הוא הציג משחק טוב מאוד", אמרו בהפועל ת"א על דאפה. גם ברדה החמיא לחלוץ ולהשתלבותו בהרכב: "יש הבנה טובה בין דניאל לבואטנג, של עזרה הדדית. הוא חיכה הרבה זמן לצ'אנס הזה ואני שמח שהוא ניצל אותו. אני שמח שההחלטה לפתוח איתו עבדה בצורה טובה".

דאפה עצמו אמר בסיום: "כיף גדול, אני מקווה להמשיך ככה, בכל פעם שאני לא כובש או עושה פעולות לא טובות, אני תמיד לומד איך לעשות יותר טוב בפעם הבאה". החלוץ כבר הביט לעבר המשימה הבאה: "אנחנו רוצים לקחת תואר בחמישי הקרוב, יודעים כמה זה חשוב לקהל".

הפועל ת"א שיחקה אמש עם שישה זרים, בעקבות פציעתו של בואטנג והרחקתו של אנדריאן קרייב. האחרון ישוב לסגל בדרבי הקרוב ויעמוד לרשות ברדה בגמר. גם פלקאו הגיע למפגש בטדי לאחר שהתמודד עם מחלה ויראלית במהלך שבוע האימונים האחרון.