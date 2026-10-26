על רקע הנקודה ה-16 שצברה בית"ר ירושלים מתוך 18 האחרונות האפשריות, אחרי ניצחון נוסף והפעם 0:1 על הפועל פ"ת במשחק פושר למדי, שני נושאים מרכזיים שאינם קשורים לכדורגל העסיקו את אנשי הקבוצה עם שריקת הסיום: המבוכה בעקבות התנועה המשפילה של ירדן שועה לעבר אלכס מוסונדה והחשש מענישה שתכלול הפחתת נקודה או שתיים, בעקבות הקטטה בין אוהדי שתי הקבוצות לפני שריקת הפתיחה.

במהלך ויכוח עם מוסונדה, סימן קפטן בית"ר ירושלים תנועה שהתפרשה כהתייחסות לריח רע. האירוע עורר את זעמו של חברו לקבוצה של מסונדה, אריק בילה, שראה בכך התנהגות גזענית והתעמת עם שועה בעצמו. "הוא לא היה קשור לאירוע, הוא בא והתחיל להוציא רוק מהפה שלו. אמרתי שיש לו ריח, זה הכול. אם באים ויורקים לך על האף, זה לא נעים. סתם עושים רעש כי ירדן שועה זה שם טוב. השם שלי טיפה יותר עושה אש", הסביר שועה.

גלריה ייענש? שועה ( צילום: עידו ארז )

מאמן בית״ר, אלמוג כהן, אמר: "נבחן את הדבר הזה, לא שמתי לב לזה במגרש". במועדון לא מתכוונים לעבור לסדר היום על התנהגות הקפטן, והוא יזומן לשיחה. שועה אף עשוי להתנצל בפני מסונדה.

בבית"ר חוששים גם מהשלכות הקטטה בין אוהדי שתי הקבוצות לפני המשחק. במועדון חוששים כי תובע ההתאחדות לכדורגל יחליט להעמיד את הקבוצה לדין תחת סעיף של התפרעות אוהדים בנסיבות מחמירות. במקרה כזה, העונש עלול לכלול הפחתת שתי נקודות, או נקודה אחת לכל הפחות.

שוב אכזב. וייסמן ( צילום: עידו ארז )

בפן המקצועי, למרות הניצחון החמישי ברציפות, בבית"ר מודעים לכך שהיכולת שהציגה הקבוצה הייתה חלשה, בעיקר במחצית השנייה. אחד השחקנים הבודדים שזכו למחמאות היה הקולומביאני אלכסיס סרנה, שהציג משחק טוב. מנגד, במועדון מאוכזבים מאוד משון וייסמן, שחזר להרכב אך שוב הציג יכולת ירודה. לאחר יציאתו, לצד העברתו של שועה לעמדת החלוץ והצבתם של אורי עזו ויוג'ין אנסה בכנפיים, בית"ר הפכה למסוכנת יותר. גם עומר אצילי הציג יכולת פושרת, למעט סחיטת הפנדל שהוביל לשער הניצחון.

כהן היה מרוצה מכך שקבוצתו שוב שמרה על שער נקי. אחרי שספגה שבעה שערים בשני מחזורי הפתיחה, בית"ר ספגה שני שערים בלבד בששת המחזורים הבאים. "משחק ההגנה שלנו השתפר פלאים. המחויבות של השחקנים שלנו למשחק ההגנה עלתה, ולכן אנחנו נראים ככה. זה לא משחק של 0:1, בואו נהיה אמיתיים", אמר המאמן.