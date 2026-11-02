הפועל באר-שבע כבשה אתמול (ראשון) בערב לראשונה העונה את המקום הראשון בטבלת ליגת העל - המקום שבו סיימה בעונה שעברה וזכתה באליפות. כבר הערב היא עשויה לרדת למקום השני או השלישי, בהתאם לתוצאות משחקיהן של מכבי ת"א מול הפועל רמת גן ושל הפועל ת"א מול מכבי חיפה.
גם אם זה יקרה, לאחר הניצחון 2:5 על מכבי פ"ת באצטדיון המושבה, בבאר-שבע מרוצים מכך שכבר בשלב הזה של העונה, בעיצומו של הקמפיין האירופי, הקבוצה נמצאת חזק בצמרת. במחזור הקרוב תארח האלופה את הפועל ת"א לקרב צמרת ביום ראשון בטוטו טרנר. עוד קודם לכן, בחמישי, היא תארח ברומניה את מחזיקת הגביע היווני, אופי כריתים, במסגרת המחזור הרביעי בליגה האירופית.
רן קוז'וך החמיא לקהל של באר-שבע, שיותר מ-4,000 מאוהדיה הגיעו למושבה ותמכו בקבוצה גם כשהייתה בפיגור. את מרב המחמאות בסיום גרף הקשר ניב יהושוע, שממשיך ביכולת הנהדרת שלו מאז הצטרף הקיץ ממכבי פ"ת. בשבועות האחרונים הוא מחליף בהרכב את לוקאס ונטורה הפצוע, ואתמול גם כבש צמד מול האקסית, כששער נוסף שלו נפסל. בבאר שבע מבינים שאם ימשיך כך, הוא עשוי לעורר בקרוב עניין במועדונים מחוץ לישראל.
הבלם עידן נחמיאס חזר אתמול לסגל ושותף כמחליף, והוא עשוי להילקח בחשבון להרכב לקראת המשחק ביום חמישי. "אל לנו לזלזל בכריתים", אמר קוז'וך והוסיף: "כל הקבוצות שניתקל בליגה האירופית הן לפחות בכמה דרגות מעלינו. אני לא יכול להגיד שיש לנו קמפיין טוב בינתיים כי הוא לא, אבל למעט המשחק האחרון שהיה גרוע, יש לנו קמפיין עם משחקים טובים גם נגד אלקמאר וגם נגד דינמו זאגרב. אבל המטרה שלנו היא לספק נקודות".
ונטורה צפוי לחזור לסגל רק לאחר פגרת הנבחרות. במועדון מקווים שלפחות אליאל פרץ יוכל ליטול חלק בשני המשחקים שנותרו עד הפגרה.