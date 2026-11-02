גם אם זה יקרה, לאחר הניצחון 2:5 על מכבי פ"ת באצטדיון המושבה, בבאר-שבע מרוצים מכך שכבר בשלב הזה של העונה, בעיצומו של הקמפיין האירופי, הקבוצה נמצאת חזק בצמרת. במחזור הקרוב תארח האלופה את הפועל ת"א לקרב צמרת ביום ראשון בטוטו טרנר. עוד קודם לכן, בחמישי, היא תארח ברומניה את מחזיקת הגביע היווני, אופי כריתים, במסגרת המחזור הרביעי בליגה האירופית.

גם אם זה יקרה, לאחר הניצחון 2:5 על מכבי פ"ת באצטדיון המושבה, בבאר-שבע מרוצים מכך שכבר בשלב הזה של העונה, בעיצומו של הקמפיין האירופי, הקבוצה נמצאת חזק בצמרת. במחזור הקרוב תארח האלופה את הפועל ת"א לקרב צמרת ביום ראשון בטוטו טרנר. עוד קודם לכן, בחמישי, היא תארח ברומניה את מחזיקת הגביע היווני, אופי כריתים, במסגרת המחזור הרביעי בליגה האירופית.

גם אם זה יקרה, לאחר הניצחון 2:5 על מכבי פ"ת באצטדיון המושבה, בבאר-שבע מרוצים מכך שכבר בשלב הזה של העונה, בעיצומו של הקמפיין האירופי, הקבוצה נמצאת חזק בצמרת. במחזור הקרוב תארח האלופה את הפועל ת"א לקרב צמרת ביום ראשון בטוטו טרנר. עוד קודם לכן, בחמישי, היא תארח ברומניה את מחזיקת הגביע היווני, אופי כריתים, במסגרת המחזור הרביעי בליגה האירופית.

רן קוז'וך החמיא לקהל של באר-שבע, שיותר מ-4,000 מאוהדיה הגיעו למושבה ותמכו בקבוצה גם כשהייתה בפיגור. את מרב המחמאות בסיום גרף הקשר ניב יהושוע, שממשיך ביכולת הנהדרת שלו מאז הצטרף הקיץ ממכבי פ"ת. בשבועות האחרונים הוא מחליף בהרכב את לוקאס ונטורה הפצוע, ואתמול גם כבש צמד מול האקסית, כששער נוסף שלו נפסל. בבאר שבע מבינים שאם ימשיך כך, הוא עשוי לעורר בקרוב עניין במועדונים מחוץ לישראל.

רן קוז'וך החמיא לקהל של באר-שבע, שיותר מ-4,000 מאוהדיה הגיעו למושבה ותמכו בקבוצה גם כשהייתה בפיגור. את מרב המחמאות בסיום גרף הקשר ניב יהושוע, שממשיך ביכולת הנהדרת שלו מאז הצטרף הקיץ ממכבי פ"ת. בשבועות האחרונים הוא מחליף בהרכב את לוקאס ונטורה הפצוע, ואתמול גם כבש צמד מול האקסית, כששער נוסף שלו נפסל. בבאר שבע מבינים שאם ימשיך כך, הוא עשוי לעורר בקרוב עניין במועדונים מחוץ לישראל.

רן קוז'וך החמיא לקהל של באר-שבע, שיותר מ-4,000 מאוהדיה הגיעו למושבה ותמכו בקבוצה גם כשהייתה בפיגור. את מרב המחמאות בסיום גרף הקשר ניב יהושוע, שממשיך ביכולת הנהדרת שלו מאז הצטרף הקיץ ממכבי פ"ת. בשבועות האחרונים הוא מחליף בהרכב את לוקאס ונטורה הפצוע, ואתמול גם כבש צמד מול האקסית, כששער נוסף שלו נפסל. בבאר שבע מבינים שאם ימשיך כך, הוא עשוי לעורר בקרוב עניין במועדונים מחוץ לישראל.