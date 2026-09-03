רוי רביבו, שהשלים השבוע את מעברו ממכבי ת"א לאלצ'ה מהליגה הספרדית, נפרד היום (חמישי) מהמועדון שבו גדל בפוסט מרגש שפרסם בחשבון האינסטגרם שלו. המגן השמאלי בן ה־23 סיים בכך תקופה בת 17 שנה בצהוב ויצא לפרק האירופי הראשון בקריירה. על המעבר פורסם לראשונה ב-ynet . "אני באלצ׳ה בליגה הספרדית. אבל אני לא שוכח איפה כל זה התחיל, 17 שנים. לפעמים קשה לסכם תקופה שהיא בעצם חיים שלמים".

רביבו סיפר על תחילת הדרך במועדון: "הגעתי למכבי תל אביב כילד קטן עם חלום גדול, ובמשך 17 שנים המועדון הזה היה הבית שלי. כאן גדלתי, למדתי, התפתחתי, חוויתי אליפויות, גביעים, ומפעלים אירופאיים בלתי נשכחים – ובעיקר זכיתי להגשים חלומות. אני רוצה להודות לכל מי שליווה אותי בדרך – למאמנים, לחברי הקבוצה לאורך השנים, לצוותים המקצועיים, להנהלה וכמובן לקהל המדהים שתמיד היה שם, ברגעים הטובים והפחות טובים".

רוי רביבו ( צילום: עוז מועלם )

לסיום כתב רביבו: "היום אני יוצא לדרך חדשה, עם התרגשות גדולה ועם הכרת תודה עצומה על כל מה שקיבלתי כאן. אני לוקח איתי זיכרונות שילוו אותי לכל החיים תודה על 17 שנים בלתי נשכחות".

לאחר קיץ מתוח ומשבר בין משפחת השחקן להנהלת מכבי ת"א, הצדדים הגיעו לסיכום שעות ספורות לפני סגירת חלון ההעברות. רביבו המריא לספרד לאחר ה־1:3 על מכבי חיפה, עבר את הבדיקות הרפואיות וחתם על חוזה לארבע שנים, שבמסגרתו ישתכר כ־550 אלף אירו לעונה.